阿聯首都驚傳瓦斯鋼瓶爆炸意外 熊熊火光劃破天際無人傷亡

阿聯首都阿布達比驚傳爆炸意外，熊熊火光劃亮漆黑天際。（圖擷取自@zero_hour2020推特）

2022/02/09 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）市中心於9日凌晨傳出意外，一棟民房內的瓦斯鋼瓶突然爆炸，而燃起的火勢瞬間劃亮天際，還有部分居民擔心是否是叛軍再次攻擊，而民防部門則指出，火勢已經撲滅，並未造成人員傷亡。

綜合外媒報導，阿聯9日凌晨0時9分，民防部門接獲通報，稱中央住宅區的一棟建築物，發生瓦斯鋼瓶爆炸意外，因此引發火災，所幸並未造成人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

民防部門透過官媒聲明指出，專業小組迅速將火勢撲滅，並將爆炸大樓內的民眾疏散，控制情勢。不過當地有些民眾仍憂心，不知道是否是叛軍再次發起攻擊行動。

伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）上月17日襲擊阿聯首都阿布達比機場、燃料庫，造成2名印度人及1位替阿布達比石油公司（ADNOC）工作的巴基斯坦人喪命，這間接使阿聯與葉門的緊張關係加劇。

而網路所釋出的影片可見，當時阿布達比市中心聚集許多白色車輛，大約一秒後，前方建築物的高樓，便因爆炸而產生熊熊火光，隨後煙塵迅速地消失在空中，還響起了刺耳的鳴笛聲。

針對此次爆炸意外，阿聯當局及美國駐阿聯大使館皆尚未回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法