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    新加坡感染Omicron人數攀升 國防部長確診

    新加坡國防部長黃永宏確診COVID-19，曾出現發燒、喉嚨痛、頭痛和肌肉疼痛等症狀，目前居家辦公。（歐新社）

    新加坡國防部長黃永宏確診COVID-19，曾出現發燒、喉嚨痛、頭痛和肌肉疼痛等症狀，目前居家辦公。（歐新社）

    2022/02/08 21:39

    〔中央社〕Omicron變異株來襲，新加坡確診人數攀升之際，國防部長黃永宏也確診COVID-19。他曾出現發燒、喉嚨痛、頭痛和肌肉疼痛等症狀，目前居家辦公，身體狀況已好轉許多。

    星媒報導，黃永宏是新加坡首位確診的內閣部長。

    黃永宏今天在臉書發文表示，Omicron變異株傳染力很強，先前就預期自己確診是「早晚的事」。新加坡出現Omicron疫情，除非當個「隱居者」，否則很難避免被感染；但還好的是，打了2劑疫苗再加上追加劑，能避免重症。

    他說，孫子確診，自己的抗原快速檢測（ART）結果也是陽性，推測很可能是感染新加坡目前主要流行病毒株Omicron。他隨後幾天陸續出現發燒、喉嚨痛、頭痛和肌肉疼痛等症狀。

    今天是第5天，黃永宏表示，雖然ART檢測結果仍是陽性，但其中一條線的顏色明顯變淡，身體狀況也好了不少。他目前遵循星國衛生部指引居家辦公，今天透過視訊會議開會，未來幾天也有幾場視訊會議要參加。

    隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，此變異株已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，導致近期星國確診人數再度攀升，不過絕大多數案例為輕症或無症狀。

    星國衛生部統計，昨天新增7806人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中包括2341起透過核酸檢測（PCR）確診的本土病例、5288起ART檢測呈陽性的本土案例，其餘為境外移入。新增3起死亡案例，累計874人病故。

    截至目前，新加坡累計40萬5629起確診案例。

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