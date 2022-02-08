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    軍情動態》比利時防長更新戰略計劃 傳購15架H145M直升機

    空中巴士公司H145M直升機。（資料照，歐新社）

    空中巴士公司H145M直升機。（資料照，歐新社）

    2022/02/08 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕比利時國防部長登德（Ludivine Dedonder）近日針對「2016年戰略願景」（2016 Strategic Vision）方案，發表更新計劃，有望將該國機齡及效能不足的飛機汰換。而不同消息源也指出，官方可能購買15架H145M直升機，取代NH90 TTH及AW109機種。

    根據《Air Recognition》報導，比國防長於1月28日宣布，以安全（Security）、科技（Technology）、雄心（Ambition）、韌性（Resilience）作為首字母縮寫詞的「星星計劃」（STAR Plan），對「2016年戰略願景」方案作更新。

    報導提到，據不同消息源指出，未來比利時國防部將購入15架H145M直升機，藉此來汰換北約直升機工業NH90戰術運輸型（Tactical Transport Helicopter，TTH）直升機，及阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）公司所生產的AW109機種。

    《Air Recognition》2020年6月的報導曾指，有鑑於NH90戰術運輸型（TTH）版本的直升機，後勤技術支援不夠完善，又須進行昂貴且不必要的升級，加上該機飛行員短缺，因此比利時軍隊，已減少其飛行次數。

    而2022年1月《Air Recognition》報導則提到，原則上NH90 TTH機種，會一直服役至2024年。但如今，比利時空軍已計劃將其和AW109機種一起汰換。

    未來，比利時空軍若使用H145M直升機，飛行時數會便宜許多，據比國媒體《佛拉蒙廣播電視公司》（VRT）所引述的資料顯示，未來機隊每小時飛行花費，將從1.5萬歐元（約新台幣47.6萬），降至少於3000歐元（約新台幣9.5萬）。

    儘管H145M將取代NH90 TTH直升機，但其不會讓NH90 NFH巡防艦直升機（Frigate Helicopter，NFH）退役，因為該機已與荷蘭海軍合作，有義務繼續操作NH90 NFH直升機，執行巡防艦任務。

    北約直升機工業NH90 TTH直升機。（資料照，路透）

    北約直升機工業NH90 TTH直升機。（資料照，路透）

    阿古斯特維斯特蘭AW109直升機。（圖擷取自李奧納多集團官網）

    阿古斯特維斯特蘭AW109直升機。（圖擷取自李奧納多集團官網）

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