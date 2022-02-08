街口全紅燈、全市不進不出！廣西百色疫情各地祭嚴禁足令

中國武漢肺炎疫情在廣西重燃，7日新增本土病例65例，其中絕大多數分布在廣西百色市，一共新增64例確診。（路透）

2022/02/08 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在廣西重燃，7日新增本土病例65例，其中絕大多數分布在廣西百色市，一共新增64例確診，當局急令人口約400萬人的百色市採取全員居家隔離管控措施，轄下的德保縣更執行「不進不出」的嚴格封城措施。

綜合中媒報導，2月7日0-24時，廣西新增本土確診病例64例（其中4例由無症狀感染者轉確診病例）、本土無症狀感染者2例；現有本土確診病例108例，本土無症狀感染者4例；現有境外輸入確診病例97例，境外輸入無症狀感染者155例，全區累計報告確診病例826例，累計治癒出院619例，死亡2例，治療中確診病例205例。

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廣西百色市爆發大規模疫情，當局急令7日0時起，對全市採取全員居家隔離管控措施，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。

百色市所轄地區也都採取更嚴格防疫措施，百色市代管的一個縣級市靖西市宣布全城路口都是紅燈，自駕車出戶視同闖紅燈，另一個管轄的縣德保縣，已劃定中高風險區各1個封控區、管控區各3個，全域為防範區，自7日24時起全域執行「不進不出」措施。

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