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    澳洲將重啟國界 接種2劑或3劑疫苗冒爭議

    澳洲維多利亞州州長安德魯斯。（歐新社）

    澳洲維多利亞州州長安德魯斯。（歐新社）

    2022/02/08 14:52

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨宣布，本月21日起「重啟國界」，持有澳洲簽證並完成接種疫苗的國際旅客得以入境，不過莫里森和維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）的想法不甚相同，若後續專家更改「完整接種疫苗」的定義，那僅接種2劑疫苗在維州可能會無法消費。

    綜合外媒報導，在莫里森宣布21日解禁後，澳洲終於要結束為期2年的嚴格邊境管制，他強調，國際旅客要來澳洲的首要條件，就是得先接種2劑疫苗，但各州仍有權設定自己的隔離規範和入境上限。

    不過澳大利亞免疫技術諮詢小組（The Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI）仍在持續評估，是否要將完整接種疫苗的定義改成施打3劑疫苗，對此莫里森已經承諾，即使定義改變，也會讓「接種2劑疫苗」的規定維持。

    安德魯斯和莫里斯有不同看法，他認為，若ATAGI的建議要變，那澳洲政府也應該改變立場，「為了盡可能的安全，我們應該需要施打3劑疫苗」；意即若ATAGI更改定義，維州政府就會隨即跟上，將限制改為「得施打3劑疫苗」，那屆時旅客就會面臨可以進入維州，但不能消費的窘境。

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