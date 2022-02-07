烏克蘭戰火一觸即發！ 白宮國安顧問警告中國別挺俄羅斯

蘇利文警告中國，若支持俄羅斯侵犯烏克蘭，將會付出代價。（路透）

2022/02/07 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏邊境持續緊張，外界都相當關注俄羅斯是否會舉兵侵犯烏克蘭。對此美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）週日（6日）直言，俄國最快可能幾週，甚至幾天就會侵犯烏國；同時他也警告中國，若支持俄國侵略烏國，將會付出代價。

根據美國《政客》（POLITICO）報導，蘇利文6日接受美國ABC新聞頻道早晨政論節目《本週》（This Week）訪問時表示，美國早前已警告，若俄軍越界進入烏國，俄方將為此付出嚴重的經濟代價；且不只俄國，若中國決定支持俄國，那麼北京政府也會在各國眾目睽睽下付出相應的代價。

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同一天，蘇利文在《福斯新聞》（FOX News）訪問中指稱，中國國家主席習近平本月4日與專程出席北京冬奧開幕的俄國總統普廷（Vladimir Putin）會面後，發出的英文版聲明中未提及烏國，顯示中國對於支持俄國侵烏的態度並沒有很積極，但他還是正告中方不要有進一步動作。

除了《本週》及《福斯新聞》，蘇利文6日當天還接受不少電視節目訪問，都強調普廷對於進犯烏國已是「磨刀霍霍」，他更直言可能在數天或數週內發生。蘇利文表示，目前大多數國家都希望俄烏問題可以通過外交解決，但此一途徑若失敗，俄國可能會併吞烏國頓巴斯地區、發動網攻，甚至全面侵烏。

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