影片曝光！ 英男飆160公里車禍害死友人 手中還握著伏特加

〔即時新聞/綜合報導〕英國西米德蘭茲郡(West Midlands)去年發生一起酒駕事故,27歲男子艾哈邁德(Uzaifa Ahmed)載著友人乘車出門時,以100英里(約160公里)的時速在街上馳騁,隨後自撞路樹,導致友人頭部重創不治身亡,如今警方從死者手機的畫面得知,當時肇事駕駛飆車過程中,手裡還拿著一瓶伏特加,行徑令人搖頭。

綜合外媒報導,2021年4月,男子艾哈邁德駕車與25歲乘客拉扎克(Hasan Razzaq)外出,以約160公里的時速在道路上飆車,未料行經至郡內小希思(Small Health)區的加里森路(Garrison Lane)時,不慎失控撞上路樹。

報導指出,車禍發生後,乘客拉扎克的頭部因撞擊而重創,但艾哈邁德只顧著自己從變形車體中爬行出來,隨後逃離現場,並未立刻通報警消,導致拉扎克延誤送醫,於同年4月18日因頭部重傷,宣告不治。

西米德蘭茲郡警方,在拉扎克手機中發現的手機影片顯示,當時,艾哈邁德除了極速馳騁在街頭外,本應握住方向盤的兩隻手,一手竟還還拿著一瓶伏特加,忽左忽右地在路上蛇行。

對此,伯明罕皇室法院(Birmingham Crown Court)於1月28日針對此案宣判,艾哈邁德因危險駕駛、吊銷駕照期間上路及未通報交通事故等罪,遭判處8年11個月的有期徒刑,同時禁止駕車9年5個月。

