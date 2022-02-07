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    影片曝光！ 英男飆160公里車禍害死友人 手中還握著伏特加

    英國男子艾哈邁德。（圖擷取自@WMPolice官方推特）

    英國男子艾哈邁德。（圖擷取自@WMPolice官方推特）

    2022/02/07 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕英國西米德蘭茲郡（West Midlands）去年發生一起酒駕事故，27歲男子艾哈邁德（Uzaifa Ahmed）載著友人乘車出門時，以100英里（約160公里）的時速在街上馳騁，隨後自撞路樹，導致友人頭部重創不治身亡，如今警方從死者手機的畫面得知，當時肇事駕駛飆車過程中，手裡還拿著一瓶伏特加，行徑令人搖頭。

    綜合外媒報導，2021年4月，男子艾哈邁德駕車與25歲乘客拉扎克（Hasan Razzaq）外出，以約160公里的時速在道路上飆車，未料行經至郡內小希思（Small Health）區的加里森路（Garrison Lane）時，不慎失控撞上路樹。

    報導指出，車禍發生後，乘客拉扎克的頭部因撞擊而重創，但艾哈邁德只顧著自己從變形車體中爬行出來，隨後逃離現場，並未立刻通報警消，導致拉扎克延誤送醫，於同年4月18日因頭部重傷，宣告不治。

    西米德蘭茲郡警方，在拉扎克手機中發現的手機影片顯示，當時，艾哈邁德除了極速馳騁在街頭外，本應握住方向盤的兩隻手，一手竟還還拿著一瓶伏特加，忽左忽右地在路上蛇行。

    對此，伯明罕皇室法院（Birmingham Crown Court）於1月28日針對此案宣判，艾哈邁德因危險駕駛、吊銷駕照期間上路及未通報交通事故等罪，遭判處8年11個月的有期徒刑，同時禁止駕車9年5個月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    英國男子艾哈邁德以時速160公里的速度在街上馳騁時，手中還握著一罐伏特加酒瓶。（圖擷取自@WMPolice官方推特）

    英國男子艾哈邁德以時速160公里的速度在街上馳騁時，手中還握著一罐伏特加酒瓶。（圖擷取自@WMPolice官方推特）

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