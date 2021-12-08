美軍最高將領分析中國擴軍 密利：美國不在意競爭但要避免戰爭

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）10月29日出席美軍南方司令部司令交接儀式。（美聯社檔案照）

2021/12/08 23:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）7日指出，中國發展遠洋海軍、高超音速飛彈等擴軍行動，目的是要「改寫全球既定規則」，推翻第二次世界大戰後的國家安全架構；美國不在意與中國競爭，但是要避免大國競爭演變成戰爭，就是透過威懾，並展現願意在必要時用來嚇阻對手。

密利7日出席華爾街日報的「執行長理事會會議」（CEO Council Summit），指中國正致力擴張軍力，目的是要改變以規則為基礎的國際架構，這套架構在二戰結束以後，一直有效防範爆發一場大戰。

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他說，「他們想改寫這些規則，以利其經濟和政治、外交」，「這代表在地緣政治上的一個問題」。

密利指出，中國國家主席習近平已經表明，中國打算在2027年達到能在區域上與美國抗衡，在2040年與美軍平起平坐、甚至超越美軍；中國現在正在發展遠洋海軍、研發第五代戰機、增強潛艦武力、打造航艦，美國目前雖然在軍力上領先中國，但是，「問題是接下來的情況」，美國必須現代化，來保持領先。

他說，過去冷戰時期的世界是兩極世界，如今是至少「三極」，或者更多，「我們將邁入在戰略上更為複雜的世界，有更多的變數」，包括科技正以空前速度快速進展，因此，世界「更複雜，而且可能更不穩定」。

他說並不在意與中國或者任何其他人競爭，但是不希望陷入戰爭，「我們希望的是把情況維持在大國競爭，而非陷入一場大戰，要做到這一點的方法，就是透過威懾，擁有非常有實力的軍隊，展現必要時用來制止對手的意願。」

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