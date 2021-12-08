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    輝瑞：兩劑疫苗可能無法對Omicron提供足夠保護

    輝瑞執行長博爾拉（見圖）在一份聲明中表示，2劑BNT疫苗仍可對Omicron菌株引起的重症提供保護，從初步數據可以看到，在施打我們的第三劑疫苗後，保護效果也有提升。（美聯社）

    輝瑞執行長博爾拉（見圖）在一份聲明中表示，2劑BNT疫苗仍可對Omicron菌株引起的重症提供保護，從初步數據可以看到，在施打我們的第三劑疫苗後，保護效果也有提升。（美聯社）

    2021/12/08 21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron來勢洶洶，造成多國疫情再起。輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）公司今（8）日在一份新聞稿中表示，初步的研究顯示，兩劑輝瑞/BNT疫苗可能無法提供足夠的保護對抗Omicron，不過如果施打3劑疫苗是能夠增強保護力的。

    若施打第3劑 能夠增強保護力

    《CNN》報導，輝瑞/BNT指出，從接種2劑輝瑞/BNT疫苗的人的樣本來看，相較於之前的變異株，他們對Omicron的中和反應（neutralization）能力減少了25倍以上，這表示兩劑BNT162b2疫苗可能不足以保護人們免受Omicron的感染。不過輝瑞/BNT也指出，兩劑疫苗仍能避免重症產生。

    輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在一份聲明中表示，2劑疫苗仍可對Omicron菌株引起的重症提供保護，但從初步數據可以看到，在施打我們的第三劑疫苗後，保護效果也有提升。他也說：「確保更多人接種兩劑疫苗，甚至是加強劑，這仍然是防止武肺傳播的最佳行動。」

    報導指出，輝瑞/BNT正在繼續研發針對Omicron的疫苗，輝瑞/BNT也表示，如果有需要，該疫苗將在明年3月前上市。

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