休息一下！Instagram推出新功能 盼青少年「適時停止瀏覽」

Instagram昨（7）日推出一項新功能「休息一下」，以敦促青少年在使用此平台時，不要忘記休息片刻。（美聯社）

2021/12/08 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕Instagram昨（7）日推出一項新功能「休息一下（Take A Break）」，以敦促青少年在使用此平台時，不要忘記休息片刻；該功能目前先在美國、加拿大、愛爾蘭等國推出，並將在明年於其他地區執行。

據《美聯社》報導，Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）在一篇文章中指出，此前宣布的「休息一下」功能是以鼓勵青少年在使用社交媒體平台一段時間後，應該適時停止瀏覽；年輕用戶將看到關於這項功能的通知，並被敦促設置「休息」的提醒。他說：「這項功能於昨日在美國、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭和澳洲推出，並將於明年初在世界其他地區執行。」

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據報導，這是Facebook在改名為Meta Platforms後，在其平台上所做的努力之一，「休息一下」功能的新增，是Meta為了應對外界對其旗下平台「沒有採取足夠措施，控制有害內容」的抨擊，以及「施加新法律，以限制科技巨頭」的壓力之下，所做的改變。

報導指出，Instagram昨日也宣布，它將在明年初推出第一個專為家長開發的新功能，該功能將允許家長查看青少年使用多少時間在IG上，並可以設定時間限制。Instagram還表示，目前正在開發的功能，是阻止人們任意「標註」或「提及」沒有追蹤他們的青少年。

報導也指出，前Facebook產品經理人、吹哨者霍根（Frances Haugen）已向美國和歐洲法庭作證，他指出，該公司內部的研究顯示，使用Instagram產生的同儕壓力，導致年輕用戶特別是年輕女孩，在心理健康和對自身身體形象的想法產生問題，在一些案例中，還有飲食失調和自殺的傾向。

Instagram執行長莫瑟里（見圖）表示，「休息一下」功能於昨日在美國、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭和澳洲推出，並將於明年初在世界其他地區執行。（路透）

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