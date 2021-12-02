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    打擊不實資訊 臉書將反疫苗組織帳號停權

    臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，已將騷擾醫療工作人員、記者和民選官員的反疫苗組織V_V帳號停權，這是臉書致力於打擊疫情不實資訊的努力之一。（路透）

    臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，已將騷擾醫療工作人員、記者和民選官員的反疫苗組織V_V帳號停權，這是臉書致力於打擊疫情不實資訊的努力之一。（路透）

    2021/12/02 22:40

    〔中央社〕臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，已將騷擾醫療工作人員、記者和民選官員的反疫苗組織V_V帳號停權，這是臉書致力於打擊疫情不實資訊的努力之一。

    社群平台臉書將法國和義大利一些與陰謀論運動V_V相關的帳號停權，反疫苗的V_V以數萬則留言，對支持疫苗的貼文瘋狂洗版。

    Meta表示，V_V支持者也會在YouTube、推特（Twitter）、俄羅斯社群網站VKontakte和其他線上平台進行「大規模騷擾」，在留言區使用納粹符號或其他圖片，稱支持疫苗的醫師和新聞工作者為「納粹支持者」。

    社群網路分析公司Graphika的報告提供了V_V的額外資訊，指該組織自詡為「心理戰」遊擊隊員，將攻擊矛頭指向疫苗支持者。

    Graphika估計V_V有約2萬名追隨者，並表示，該組織與破壞醫院以及重複預約和取消接種疫苗以進行擾亂的行動有關。

    根據Meta新興禍害調查部負責人德維蘭斯基（Mike Dvilyanski），V_V利用通訊軟體Telegram來訓練新人，並下達指令對目標進行攻擊。

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