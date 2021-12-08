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    Omicron退散！美上週湧近700萬人打強化劑 總接種數5月以來新高

    美國接種疫苗比率創近期新高。示意圖。（路透）

    美國接種疫苗比率創近期新高。示意圖。（路透）

    2021/12/08 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒逐漸在全球擴散，雖然初步判斷對人體危害程度不高，仍不能掉以輕心。美國政府當地時間週二公布，上週平均每日有近百萬人接種強化劑，是開放施打第三劑以來最高速率。

    《路透》報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，「上週我們有近7百萬人接種強化劑，意即每天有百萬人接種，高出所有先前的速率。」美國在9月開放開放部分族群接種強化劑，接著在11月中對所有成年人開放，目前全國接種強化劑的人口約有4700萬，65歲以上覆蓋率約55％。上週的整體施打數則有1250萬劑，也是5月以來最高。

    報導指出，在南非回報首例Omicron感染案例後，美國在感恩假期期間有近1000萬人施打強化劑，較假期前上升12％，顯見民眾對變種病毒的警覺性提升。

    美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）指出，雖然Omicron具有高度傳染性，很有可能比目前全球最主要的Delta變種病毒還更容易傳播，但在染疫後的嚴重程度方面，「幾乎可以肯定不會比Delta更嚴重」。

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