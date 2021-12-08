提升接種率遭遇困境 奈及利亞100萬劑疫苗放到過期

奈及利亞在11月傳出有100萬劑疫苗過期。圖為奈及利亞民眾施打疫苗。（美聯社）

2021/12/08 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在世界各國肆虐，多數國家都已開打「加強劑」，不過許多非洲國家的疫苗接種率目前仍無法有效提升，非洲人口最多、擁有2億人口的奈及利亞，僅有不到4％的成年人完成接種，近期更傳出奈及利亞11月有超過100萬劑疫苗過期未使用，引發疫苗管理爭議。

根據《路透》報導，了解奈及利亞疫苗交付及使用狀況的內部人士指出，奈及利亞這批過期疫苗是由疫苗分配平台COVAX分配的AZ疫苗，儘管奈及利亞衛生當局努力獲取疫苗，但有些疫苗甚至是過期4到6週後才到貨，根本無法使用。

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消息人士指出，目前官方仍在統計過期疫苗的詳細數量，奈及利亞政府正努力針對即將過期的疫苗做出應變措施。世界衛生組織（WHO）證實有疫苗過期一事，但拒絕提供具體數字。WHO表示，在10月到期的80萬劑疫苗都已被及時施打。

衛生專家認為，目前阻礙奈及利亞接種率提升的關鍵因素在於人員、設備、資金短缺，奈及利亞基礎衛生系統不足，電力不穩意味著保存疫苗的冰箱需要使用燃油發電機，接種成本因此提高。奈及利亞國內有數百萬人生活在叛亂份子、伊斯蘭激進組織掌控的地區，醫護人員因此無法順利前往當地施打疫苗。

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