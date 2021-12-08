8成打2劑！ 南韓暴增逾7000例、重症破800例雙創新高

南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時新增7175例確診，首度單日新增超過7000例以上。（歐新社）

2021/12/08 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時新增7175例確診，首度單日新增超過7000例以上；另有63人死亡，累計48萬9484例染疫、4020人死亡。此外，現有840例重症，一樣刷新紀錄。

綜合韓媒報導，南韓國務總理金富謙今於防疫會議上表示，疫情形勢嚴峻，醫療體系不堪重負，並透露確診佔比高的首都圈地區持續擴充床位，數量仍跟不上病例增加的速度，政府計畫改善居家治療體系、大幅擴編相關工作人員，緩解醫療系統承受壓力，明年起居家治療的高危族群可獲武肺口服藥物。

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針對變異株Omicron感染病例增加，目前累計38例。金富謙說，及時找出感染源很重要，要求機關單位及時對疑似病例檢測、疫調與隔離。

報導指出，南韓本週起再度強化防疫，防堵Omicron進一步傳播，除了限縮私人聚會員額，也要求進出餐廳、咖啡館、補習班、表演展示場館等時，須出示接種證明或核酸檢測證明，但近日出現Omicron病例、集體感染不斷的宗教場所，卻未被納入引發爭議，防疫部門昨回應，將收緊宗教場所防疫措施。

報導提到，南韓今通報的7175例確診中，至少7成以上落在首都圈，包括首爾、京畿道與仁川，其中，首爾、京畿道各有2000例以上。至於疫苗接種比例，5200萬人口已有83.3%打1劑、80.7%打2劑，以及8.8%打加強針。

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