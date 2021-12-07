美女參議員露奶不雅照驚傳外流 19歲男勒索敲詐還要求上床

美國佛州參議員布克近日遭一名19歲青年拿不雅照威脅勒索，還要求與布克發生性關係。（美聯社）

2021/12/07 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）民主黨籍女參議員布克（Lauren Book）驚傳情色照片外流，還遭一名青少年以此作為威脅，向其勒索5000美元（約新台幣14萬元），還要求布克與他發生關係，此事近日引發美國政壇和社會熱議。

綜合美媒《CBS Miami》及《每日野獸》（The Daily Beast）報導，佛州布勞沃德縣（Broward）警長辦公室近日透露，來自該縣種植園市（Plantation）的19歲青年坎珀文（Jeremy Kamperveen），上月底遭警方以敲詐勒索及網路跟蹤2罪嫌逮捕。

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雖然警方的逮捕報告沒有透露受害者姓名，但佛州參議員布克本月2日發聲明自曝自己就是受害者，讓該案引發社會關注。據悉，坎珀文今年11月突然向布克傳送數張裸露乳房的不雅照，指稱這些照片是布克自拍，威脅布克交出5000美元，言語間還不斷性騷布克，要求與他發生關係，否則就將這些照片外流，讓布克的政治生涯徹底完蛋。

布克起初假裝就範，並與坎珀文約了一間咖啡館見面，但其實早已報警；等到約定當天，坎珀文現身後隨即遭逮捕，也坦承是自己拿照片威脅布克，企圖騙財騙色。布克宣稱，坎珀文持有的照片非她本人，不過警方的逮捕報告稱受害者的不雅照片被盜外流，目前還不清楚坎珀文如何取得這些照片。

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