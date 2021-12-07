賀錦麗被爆職場霸凌！ 幕僚受不了陸續請辭「原因都是她」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）負面消息不斷傳出，政治前途堪憂，如今連幕僚陸續請辭，也被曝光和她在職場上不斷的言語霸凌和刻薄的行事作風有所關連。（路透）

2021/12/07 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）負面消息不斷傳出，政治前途堪憂，如今連幕僚陸續請辭，也被曝光和她在職場上不斷的言語霸凌和刻薄的行事作風有所關連。

賀錦麗通訊主任艾蒂恩（Ashley Etienne）等高階幕僚陸續求去，當中最大咖的莫屬資深顧問暨首席發言人桑德斯 （Symone Sanders），她也在日前宣布年底辭職，引發外界揣測，賀錦麗辦公室的茶壺風暴恐越演越烈。

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美媒《Axios》報導指出，賀錦麗相關幕僚不斷求去，除了倦怠、尋求更好的工作機會，不願被貼上「賀錦麗人馬」標籤的說法也是原因之一。

美媒《華盛頓郵報》也訪問了18位和賀錦麗相關人士，包含前任、現任幕僚，當中有支持她的，也有批評她的，不少人不願具名，就是要能在敏感議題上暢所欲言。

賀錦麗支持者認為，賀錦麗面對不少涉及種族歧視以及性別歧視的批評，當中不乏雙標言論。

前幕僚克萊格（Sean Clegg）表示，在她和賀錦麗長期的共事過程中，並未感到她雙標，但賀錦麗的個性直接，確實有時讓人不舒服，「但若她是個充滿如此管理風格的男人，便會有一檔叫《誰是接班人》的電視節目」，克萊格此言，正暗酸前美國總統川普。

但支持賀錦麗的幕僚在眾多批評者面前顯得是少數，有前幕僚直指，賀錦麗不斷地用「摧毀心靈」的言詞批評下屬，卻又缺乏自信，「很明顯，你的夥伴（賀錦麗）並不是一個願意準備及願意做事的人」。

有幕僚更詳細表示，賀錦麗拒絕閱讀幕僚準備好的簡報材料，而後在台上顯得毫無準備時，卻又對內斥責幕僚。

曾擔任賀錦麗助手的民主黨策士杜蘭（Gil Duran）也嘆，幕僚間的群組曾透露，離職的共同原因「就是賀錦麗」，杜蘭近期也投稿專欄，認為賀錦麗正重複著過往「毀滅人心」的管理模式，人才被招募後，因為心力耗盡，「很快就得想出理由離職」。

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