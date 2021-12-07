為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    賀錦麗被爆職場霸凌！ 幕僚受不了陸續請辭「原因都是她」

    美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）負面消息不斷傳出，政治前途堪憂，如今連幕僚陸續請辭，也被曝光和她在職場上不斷的言語霸凌和刻薄的行事作風有所關連。（路透）

    美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）負面消息不斷傳出，政治前途堪憂，如今連幕僚陸續請辭，也被曝光和她在職場上不斷的言語霸凌和刻薄的行事作風有所關連。（路透）

    2021/12/07 15:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）負面消息不斷傳出，政治前途堪憂，如今連幕僚陸續請辭，也被曝光和她在職場上不斷的言語霸凌和刻薄的行事作風有所關連。

    賀錦麗通訊主任艾蒂恩（Ashley Etienne）等高階幕僚陸續求去，當中最大咖的莫屬資深顧問暨首席發言人桑德斯 （Symone Sanders），她也在日前宣布年底辭職，引發外界揣測，賀錦麗辦公室的茶壺風暴恐越演越烈。

    美媒《Axios》報導指出，賀錦麗相關幕僚不斷求去，除了倦怠、尋求更好的工作機會，不願被貼上「賀錦麗人馬」標籤的說法也是原因之一。

    美媒《華盛頓郵報》也訪問了18位和賀錦麗相關人士，包含前任、現任幕僚，當中有支持她的，也有批評她的，不少人不願具名，就是要能在敏感議題上暢所欲言。

    賀錦麗支持者認為，賀錦麗面對不少涉及種族歧視以及性別歧視的批評，當中不乏雙標言論。

    前幕僚克萊格（Sean Clegg）表示，在她和賀錦麗長期的共事過程中，並未感到她雙標，但賀錦麗的個性直接，確實有時讓人不舒服，「但若她是個充滿如此管理風格的男人，便會有一檔叫《誰是接班人》的電視節目」，克萊格此言，正暗酸前美國總統川普。

    但支持賀錦麗的幕僚在眾多批評者面前顯得是少數，有前幕僚直指，賀錦麗不斷地用「摧毀心靈」的言詞批評下屬，卻又缺乏自信，「很明顯，你的夥伴（賀錦麗）並不是一個願意準備及願意做事的人」。

    有幕僚更詳細表示，賀錦麗拒絕閱讀幕僚準備好的簡報材料，而後在台上顯得毫無準備時，卻又對內斥責幕僚。

    曾擔任賀錦麗助手的民主黨策士杜蘭（Gil Duran）也嘆，幕僚間的群組曾透露，離職的共同原因「就是賀錦麗」，杜蘭近期也投稿專欄，認為賀錦麗正重複著過往「毀滅人心」的管理模式，人才被招募後，因為心力耗盡，「很快就得想出理由離職」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登過生日！美史上最年長總統再創紀錄 賀錦麗甩不合傳聞獻祝福
    2021/11/21 17:37

    拜登過生日！美史上最年長總統再創紀錄 賀錦麗甩不合傳聞獻祝福
    拜登健檢暫將大權交給賀錦麗 已恢復職權
    2021/11/20 06:15

    拜登健檢暫將大權交給賀錦麗 已恢復職權

    錶壇也吹環保風？沛納海綠出新高度
    拜登與賀錦麗徹底鬧翻？ 美媒再爆猛料：白宮想換副總統
    2021/11/17 21:26

    拜登與賀錦麗徹底鬧翻？ 美媒再爆猛料：白宮想換副總統
    掀白宮茶壺風暴？拜登、賀錦麗民調探底 賀錦麗自覺：被邊緣化
    2021/11/16 11:25

    掀白宮茶壺風暴？拜登、賀錦麗民調探底 賀錦麗自覺：被邊緣化

    期交所大專院校模擬競賽Partll
    賀錦麗「政治能力受限」被邊緣化？ 白宮：她是拜登重要夥伴
    2021/11/16 10:24

    賀錦麗「政治能力受限」被邊緣化？ 白宮：她是拜登重要夥伴
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播