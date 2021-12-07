東京鐵塔下飄台灣味 1月2日實施國旗光雕

2021/12/07 00:18

〔中央社〕隨著台日關係升溫，東京鐵塔台灣祭（美食活動）備受好評，本屆活動3日登場，為期約1個月半，活動內容豐富，菜色增加，明年1月2日東京鐵塔將第2度實施中華民國國旗光雕。

東京鐵塔的台灣祭每次舉辦時內容和菜色都有所更新，因為耶誕節將至，目前活動會場擺設著巨大的聖誕樹，樹上還鋪設點點繁星的燈網，讓遊客將聖誕樹、繁星網與東京鐵塔同框拍攝，成為最佳的打卡景點。許多櫻花妹見此美景讚嘆不已，有時可見遊客為了拍下美照趴在地面。

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東京鐵塔台灣祭執行委員會顧問張維正表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本每年有約600萬人次台灣遊客訪日、約200萬人次日本遊客訪台，如今都無法互訪，台灣祭活動去年舉辦一次、今年舉辦2次，持續舉辦是希望讓日本人更懷念台灣、想念台灣的口味、台灣的氣氛。

他說，會場目前擺設聖誕樹，耶誕節活動還在規劃中，耶誕節以後有各式各樣的活動，預定明年1月2日實施新年點燈儀式，把東京鐵塔燈色改成台灣的國旗顏色，這是因為今年1月3日實施過國旗光雕，反應很好。

他還說，很感謝日本政府6次捐贈疫苗給台灣，數量達400多萬劑，對台灣相當友好。此外，經營東京鐵塔的公司也挺台灣，很配合台灣美食活動。日本人或旅日的台灣僑胞如果要跨年、過新年，不妨到東京鐵塔體驗不同的感覺，可療癒一下「台灣LOSS」的失落感。

本屆台灣祭除了有台灣超級市場攤位，販售許多日本人喜愛的台灣糕餅，法式牛軋糖、鳳梨酥等。 每次活動都有小籠包、台鐵便當、珍珠奶茶、大雞排之外，這次的新菜色有大腸包小腸、胡椒餅、麻油雞等，但麻油雞一天只限量賣50份，是經營多家餐廳的張維正親自下廚調製的麻油雞，所得捐給台灣祭執行委員會。

美食廣場的餐桌前有時可看到逗趣的景象，那就是有人吃臭豆腐，坐在對面的人捏著鼻子。有一位很喜歡台灣的日本女性帶丈夫、兒子前來，丈夫正享受臭豆腐的美味，但兒子捏著鼻子直喊：「好臭、好臭。」

賣臭豆腐的攤位還首度推出鹹酥雞，週日可看到大牌長龍的景象。週一晚間，有一位櫻花妹買了鹹酥雞，看到店員用紅白塑膠提袋裝著，很高興的說：「這紅白喜嘛喜嘛（條紋的日語發音），台味十足，我很喜歡台灣。」（編輯：林治平）1101206

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