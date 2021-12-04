美媒：中國若奪台如同掌握半導體王牌 將牽連全世界

專家警告，若中國奪取台灣，控制了半導體的生產，包括美國在內的國際社會都將受害。圖為我國軍今年1月演習畫面。（美聯社檔案照）

2021/12/04 23:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國對台灣咄咄逼人的行徑，愈加受到國際重視，美國「福斯新聞」3日報導，多名專家正發出警告，由於台灣在半導體製造上的主宰地位，若中國奪取台灣，控制了半導體的生產，形同贏得了一張「王牌」，受害的將不僅是居住在台灣的人民，還有包括美國在內的國際社會。

報導指出，全球半導體短缺在去年達到緊要關頭，對科技、汽車產業造成重大傷害；全球半導體產量有63%來自台灣，相較之下，2019年美國半導體產量僅佔全球的12%、去年中國佔全球產量的16%。近日有關若中國掌控半導體產業，情況會是如何的憂慮升高，專家警告，更大的問題在於，這樣會讓中國握有多大的籌碼。

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美國聯邦眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）說，「如果讓中共控制大部分的半導體產業，他們就將對貿易夥伴握有非常可觀的籌碼，而且他們會運用這個籌碼」；麥考爾說，中共會使用任何能加強他們權力的脅迫手段，他們已經展現出願意用使人們消失、言論噤聲和在經濟上打擊國家等方式。

華府政治風險諮詢公司「巴隆公共事務」（Baron Public Affairs）董事富希戈特（Jeremy Furchtgott）向「福斯新聞」說，「很令人擔心的是，中國在台灣週邊的行動可能意外挑起中國與美國、或者其它國家的軍事對峙」，「由於台灣在半導體供應鏈的關鍵地位，中國透過奪取台灣所得到對經濟或者其它國家經濟的籌碼，會形同給它一張王牌。」他認為，中國經濟依賴商貿關係，不至於會迅速切斷對外國的供應，但是美國在多項重要貨物對中國的依賴，「給中國類似於對一些外交政策決定的否決權」。

聚焦中國政治的風險顧問公司「戰略風險」（Strategy Risk）執行長石宇（Isaac Stone Fish）警告，中國拿下台灣可能造成全球勢力動態的轉移，使中國更膽敢以會挑起多國回應的方式行事；防範第三次世界大戰、防範北京對日本、南韓和菲律賓侵擾和施展更大軍力，以及阻止中國的外部擴張，這些事情似乎比供應鏈的干擾還要重要。他提醒，「一場為了台灣的戰爭，現在比過去數十年來還更有可能」，「中國對台灣的戰爭，不管成功或失敗，都肯定會是21世紀最重要的事件」。

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