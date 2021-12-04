外交高層對話// 美歐批中國 損害和平

美國副國務卿雪蔓（右）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾二日在華府舉行第二屆「美國—歐盟中國議題對話」。在會後聯合聲明中，兩人強烈關切中國在南海與東海及台灣海峽，損害區域內和平與安全的問題和片面行動。（取自雪蔓推特）

2021/12/04 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓和歐盟對外事務部秘書長沙尼諾二日在華府舉行第二屆「美國—歐盟中國議題對話」，會後發布聯合聲明指出，美、歐對中國在南海與東海及台灣海峽，損害區域內和平與安全的單邊行動和問題，表達強烈關切。這些行動已對美歐安全及繁榮造成直接衝擊。

北京行動 衝擊美歐安全、繁榮

該聲明還強調，中國境內持續存在人權侵害，包括在新疆和西藏對種族與宗教少數的系統性壓制，以及在香港對自治及民主的侵蝕。

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該聲明重申，遵循國際法，維持、促進航行和飛越自由的重要性。美歐有興趣在多邊論壇等場域，就中國人權議題進行交流合作。透過彼此協調，促進人權、國際標準與透明機構程序。在可能情況下，亦藉由國際組織的選舉，強化多邊機構有效性。

兩人也注意到不實、虛假資訊對民主社會的有害影響，願意深化美歐有關中國贊助或支持這類資訊的情資共享。兩人還討論了保護及建立經濟和科技韌性，加強與確保供應鏈多元化，優化經濟體質，以及保護智財權、關鍵基礎設施及機敏科技的重要性，以因應經濟脅迫等非市場風險。

抨擊中國侵害新疆、西藏、香港

聲明指出，美、歐和中國的關係具有多面向，會在可能情況下與中國合作，包括減少甲烷排放量以及在伊朗與朝鮮半島的共同目標，並負責任地管控彼此和中國的競爭與系統性對抗。

雪蔓和沙尼諾五月在布魯塞爾舉行首屆「美國—歐盟中國議題對話」，但會後聯合聲明中，涉台部分僅提及台灣的國際參與重要性。二日的聯合聲明明顯強硬許多。兩人三日繼續磋商中國相關議題。

對此，中國外交部發言人趙立堅三日要求美歐恪守「一中原則」，停止向台獨勢力發出錯誤信號。有關東、南海等問題，「中方所做的一切都是維護自身權利，正當合法」。

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