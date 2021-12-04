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    廚藝訓練學院！韓國佛寺辦「辛奇」活動 和尚下廚做善心

    韓國首爾曹溪寺（Jogyesa）本（12）月2日恢復年度傳統，廟內和尚偕同150名善心信眾，醃製超過8千公斤的泡菜，分送弱勢家庭和長者之餘，也與其他佛教團體共享。（法新社）

    韓國首爾曹溪寺（Jogyesa）本（12）月2日恢復年度傳統，廟內和尚偕同150名善心信眾，醃製超過8千公斤的泡菜，分送弱勢家庭和長者之餘，也與其他佛教團體共享。（法新社）

    2021/12/04 21:01

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國首爾曹溪寺（Jogyesa）本（12）月2日恢復年度傳統，廟內和尚偕同150名善心信眾，醃製超過8千公斤的泡菜，分送弱勢家庭和長者之餘，也與其他佛教團體共享。

    此活動因疫情已暫停2年，今年終於恢復舉辦，廟內僧侶與150名善心的信眾，一起醃製在韓國已是「民生必需」的家常美食──韓式泡菜。（法新社）

    此活動因疫情已暫停2年，今年終於恢復舉辦，廟內僧侶與150名善心的信眾，一起醃製在韓國已是「民生必需」的家常美食──韓式泡菜。（法新社）

    據《法新社》報導，韓國首爾市內的佛寺曹溪寺，2日恢復因疫情暫停2年的年度傳統，廟內僧侶與150名善心的信眾，一起醃製在韓國是「民生必需」的家常美食──韓式泡菜。

    整場活動一共使用了超過8千公斤的高麗菜，成品一半將捐贈給弱勢家庭及長者，另一半將供廟內和尚及分送其他佛教團體。（美聯社）

    整場活動一共使用了超過8千公斤的高麗菜，成品一半將捐贈給弱勢家庭及長者，另一半將供廟內和尚及分送其他佛教團體。（美聯社）

    報導指出，整場活動一共使用了超過8千公斤的高麗菜，而做出來的泡菜，一半將捐贈給弱勢家庭及長者，另一半將供廟內和尚及分送其他佛教團體。

    曹溪寺副住持向媒體表示：「我們舉辦這個活動，是想要給需要關懷的弱勢和獨居長者一點鼓勵和希望，尤其是飽受疫情所苦的人們。」圖為參與活動的善心信眾。（法新社）

    曹溪寺副住持向媒體表示：「我們舉辦這個活動，是想要給需要關懷的弱勢和獨居長者一點鼓勵和希望，尤其是飽受疫情所苦的人們。」圖為參與活動的善心信眾。（法新社）

    對此，曹溪寺副住持向媒體表示：「我們舉辦這個活動，是想要給需要關懷的弱勢和獨居長者一點鼓勵和希望，尤其是飽受疫情所苦的人們。」

    韓國醃製泡菜起初是為在寒冬保存蔬菜，而今已成為韓國家家戶戶必備的「民生用品」，也聞名全球，聯合國教科文組織（UNESCO）已將韓國「醃泡菜」傳統訂為人類文化遺產。韓國官方今年稍早，也將韓式泡菜的中文譯名正式改為「辛奇」（Kimchi）。（法新社）

    韓國醃製泡菜起初是為在寒冬保存蔬菜，而今已成為韓國家家戶戶必備的「民生用品」，也聞名全球，聯合國教科文組織（UNESCO）已將韓國「醃泡菜」傳統訂為人類文化遺產。韓國官方今年稍早，也將韓式泡菜的中文譯名正式改為「辛奇」（Kimchi）。（法新社）

    據悉，韓國醃製泡菜的傳統最初目的是在寒冷的冬天能夠保存蔬菜，而今已成為韓國家家戶戶必備的「民生用品」。

    近年來韓式泡菜也聞名全球，聯合國教科文組織（UNESCO）就已將韓國「醃泡菜」（Gimjang）這項傳統，訂為人類文化遺產。而韓國官方也在今年稍早，將韓式泡菜的中文譯名，正式改為「辛奇」（Kimchi）。

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