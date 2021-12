廚藝訓練學院！韓國佛寺辦「辛奇」活動 和尚下廚做善心

2021/12/04 21:01

〔即時新聞/綜合報導〕韓國首爾曹溪寺(Jogyesa)本(12)月2日恢復年度傳統,廟內和尚偕同150名善心信眾,醃製超過8千公斤的泡菜,分送弱勢家庭和長者之餘,也與其他佛教團體共享。

據《法新社》報導,韓國首爾市內的佛寺曹溪寺,2日恢復因疫情暫停2年的年度傳統,廟內僧侶與150名善心的信眾,一起醃製在韓國是「民生必需」的家常美食──韓式泡菜。

報導指出,整場活動一共使用了超過8千公斤的高麗菜,而做出來的泡菜,一半將捐贈給弱勢家庭及長者,另一半將供廟內和尚及分送其他佛教團體。

對此,曹溪寺副住持向媒體表示:「我們舉辦這個活動,是想要給需要關懷的弱勢和獨居長者一點鼓勵和希望,尤其是飽受疫情所苦的人們。」

據悉,韓國醃製泡菜的傳統最初目的是在寒冷的冬天能夠保存蔬菜,而今已成為韓國家家戶戶必備的「民生用品」。

近年來韓式泡菜也聞名全球,聯合國教科文組織(UNESCO)就已將韓國「醃泡菜」(Gimjang)這項傳統,訂為人類文化遺產。而韓國官方也在今年稍早,將韓式泡菜的中文譯名,正式改為「辛奇」(Kimchi)。

#ICYMI VIDEO: Buddhists monks in Seoul joined with about 150 other people on December 2 to get their gloved hands into massive containers of chili and salted cabbage and make kimchi - a fiery national dish pic.twitter.com/ykJ9cpU64G