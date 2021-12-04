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    南韓暴增5352人染疫！ 單日確診、重症、病歿數均飆新高

    南韓武肺疫情狂燒，3日單日激增5352例確診，確診數、重症數和病歿人數均創下歷史新高。（歐新社）

    南韓武肺疫情狂燒，3日單日激增5352例確診，確診數、重症數和病歿人數均創下歷史新高。（歐新社）

    2021/12/04 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，昨（3日）一口氣激增5352例確診，再度飆破5千大關、刷新歷來最高紀錄，死亡人數及重症患者數也同創新高；同日再增3名Omicron變異株確診者，累計9例相關個案。

    綜合韓媒報導，南韓3日新增5352例武肺確診，短短4天內已三度飆出新高，其中5327例為本土個案、25例為境外移入；重症患者數增至752人，並通報70例病歿，同樣雙雙改寫單日新高。

    另新增3例Omicron本土個案，目前全境累計9名相關病例（4例境外移入、5例本土感染），由於南韓近日發生疑似Omicron變異株群聚感染事件，當局已啟動擴大篩檢作業，預期確診數恐進一步攀升。

    南韓疫情走向嚴峻，考量醫療量能負擔加重、Omicron變異株在境內蔓延等風險，防疫當局3日正式公布為期4週的加強防疫措施，下週一（6日）起，首都圈和其他地區私人集會限制人數分別緊縮為6人和8人，並擴大實施防疫通行證制度。

    據報導，南韓迄今累計46萬7907例確診、3809例病歿；首劑疫苗接種率為83.1%，完整疫苗接種率達到80.4%，另有7.5%人口已施打加強劑。

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