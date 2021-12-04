牧羊人派「絞肉」沒熟 害老婦狂嘔身亡！英國廚師遭判4個月

示意圖，非牧羊人派。（美聯社）

2021/12/04 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國北安普頓郡（Northampton）3年前有間教會，共35名教友開心到當地餐廳聚餐，怎料其中1道「牧羊人派」裡頭的絞肉竟沒熟，隨後教友們陸續出現嘔吐、頭暈等症狀，甚至造成1名老婦不幸身亡。而近日，法院判決結果出爐，該名廚師違反食品法規被處4個月有期徒刑，得緩刑12個月，餐廳則是被判罰9000英鎊（約新臺幣33萬元）。

根據《衛報》報導，事件發生於2018年10月8日，35名教友前往小鎮的克魯亞姆斯餐廳（Crewe Arms）用餐，當天的主廚克勞徹（John Croucher）在前晚備料時，將仍未煮熟的絞肉放進裝有冰水的平底鍋中，然而卻在烹煮時因有事必須離開，便使用保鮮膜將肉包起，放置冰箱冰整夜。

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隔日，克勞徹到廚房後再將絞肉煮了1遍，並加入熱馬鈴薯泥，但上菜時卻忘了測量溫度及確認熟度，導致32人在吃完牧羊人派後身體出現異狀，其中1名92歲老婦紐蔓（Elizabeth Neuman）狀況最為嚴重，反覆嘔吐，送醫後因胃出血不幸身亡。

對此，開庭時克勞徹坦承是自己太心急釀成疏失，「這件事我永遠不會忘記，未來我將會成為1個做事更謹慎的廚師」。

事後法官查閱相關紀錄資料時，發現該店早有重大衛生問題，「業者宣稱這是一次性錯誤，但從紀錄上看來，這並非是一次性錯誤，在2015年時該餐廳衛生稽查獲得3顆星，但在2017年時卻掉到剩1顆星，顯然該餐廳並沒有採取措施改進」。

最終，法院判處克勞徹4個月有期徒刑，緩刑12個月，而克魯亞姆斯餐廳則因違反食品衛生法規，遭罰9000英鎊，還需另外支付1000英鎊的法庭費用。

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