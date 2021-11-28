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    母誤採毒菇加菜！全家吃下肚接連倒地 7子女口吐白沫、溢血

    馬來西亞近日有名母親，採了自家花園內的野生磨菇，打算替全家的午餐加菜，怎料卻集體中毒，幸好全家趕緊送醫，檢查過後並無大礙。毒菇示意圖。（路透）

    馬來西亞近日有名母親，採了自家花園內的野生磨菇，打算替全家的午餐加菜，怎料卻集體中毒，幸好全家趕緊送醫，檢查過後並無大礙。毒菇示意圖。（路透）

    2021/11/28 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞近日有名母親，採了自家花園內的野生磨菇，打算替全家的午餐加菜，怎料卻集體中毒，該名母親甚至目睹7名子女接連口吐白沫、溢血，讓她整個人都嚇壞了，幸好全家趕緊送醫，檢查過後並無大礙。

    綜合外媒報導，32歲的母親努魯（Nurul Musfirah Ghazali）近日發現自家花園長了許多野生磨菇，便開心地摘了許多，準備替全家人的午餐加菜。然而，為了讓磨菇更美味，她先炸酥後，加入菠菜和豆類一起烹煮，全家吃得津津有味。

    沒想到不久後，努魯的腹部突然一陣絞痛，同時胃部也出現灼熱感，甚至吐出滿口鮮血，而一旁的丈夫也開始出現類似症狀，2人才驚覺大事不妙。努魯眼睜睜看著7名孩子各個倒地，接著口吐白沫、嘴角溢血，讓她當場嚇傻，這時丈夫只好強忍不適，趕緊帶著妻兒到醫院就診，所幸最終全家人都平安無事。

    報導指出，努魯共有8名孩子，其中年紀最小的僅13個月大，由於無法咀嚼菇類，因此逃過一劫。對此，努魯透露這是她首次摘野菇煮來吃，沒想到第一次就中毒，而她原本也不知道這種菇有毒。

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