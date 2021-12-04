抗疫不力又亂說話！巴西總統將面臨最高法院檢察署調查
2021/12/04 10:11
〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）先前直播時稱「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，恐提高感染愛滋病的機率」，引爆爭議，參議院更建請最高法院檢察署（Prosecutor-general，PGR）起訴總統，而大法官於12月3日拍板，將對波索納洛展開調查。
根據《路透》報導，波索納洛不僅婉拒接種疫苗，先前於社群平台直播時聲稱「完整施打疫苗，有加快愛滋病症狀的趨勢」，引發臉書與YouTube等網站下架他的談話影片，同時將其帳號停權。
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對此，巴西參議院調查委員會（Comissões parlamentares de inquérito，CPI）於10月26日，向最高法院檢察署提交約1300頁的調查報告，認為波索納洛犯下散播武肺的錯誤言論、處理疫情不力及危害人類罪共9項罪名，建請起訴總統。
由於巴西的最高檢察官，是由總統直接任命，外界預期波索納洛不太可能遭起訴。但是，最高法院的莫賴斯（Alexandre de Moraes）大法官於3日下令，要求調查波索納洛，因此全案將轉由最高法院檢察署，詳細偵查總統是否有違法情事。
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