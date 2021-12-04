為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    抗疫不力又亂說話！巴西總統將面臨最高法院檢察署調查

    12月3日，巴西最高法院大法官下令，針對總統波索納洛涉嫌違反危害人類罪等9項罪名，將展開調查。（法新社）

    12月3日，巴西最高法院大法官下令，針對總統波索納洛涉嫌違反危害人類罪等9項罪名，將展開調查。（法新社）

    2021/12/04 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）先前直播時稱「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，恐提高感染愛滋病的機率」，引爆爭議，參議院更建請最高法院檢察署（Prosecutor-general，PGR）起訴總統，而大法官於12月3日拍板，將對波索納洛展開調查。

    根據《路透》報導，波索納洛不僅婉拒接種疫苗，先前於社群平台直播時聲稱「完整施打疫苗，有加快愛滋病症狀的趨勢」，引發臉書與YouTube等網站下架他的談話影片，同時將其帳號停權。

    對此，巴西參議院調查委員會（Comissões parlamentares de inquérito，CPI）於10月26日，向最高法院檢察署提交約1300頁的調查報告，認為波索納洛犯下散播武肺的錯誤言論、處理疫情不力及危害人類罪共9項罪名，建請起訴總統。

    由於巴西的最高檢察官，是由總統直接任命，外界預期波索納洛不太可能遭起訴。但是，最高法院的莫賴斯（Alexandre de Moraes）大法官於3日下令，要求調查波索納洛，因此全案將轉由最高法院檢察署，詳細偵查總統是否有違法情事。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴西總統稱武肺疫苗將導致愛滋病 參議院要求將社群帳號停權
    2021/10/28 12:57

    巴西總統稱武肺疫苗將導致愛滋病 參議院要求將社群帳號停權
    武漢肺炎》再爆武肺爭議言論 巴西總統影片遭臉書刪除
    2021/10/25 23:57

    武漢肺炎》再爆武肺爭議言論 巴西總統影片遭臉書刪除

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    巴西總統赴紐約膽大未打疫苗 淪為路邊脫口罩吃披薩
    2021/09/21 13:35

    巴西總統赴紐約膽大未打疫苗 淪為路邊脫口罩吃披薩
    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾
    2021/07/11 14:25

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾

    佳績頻傳 Gogoro 掛牌數創 2020 以來新高
    巴西總統抗疫不力 數萬人上街要他滾蛋
    2021/05/30 22:03

    巴西總統抗疫不力 數萬人上街要他滾蛋
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播