軍武新知》應對亞太遠距戰爭需求 美MQ-25無人加油機首登航艦測試

MQ-25「刺鰩」（Stingray）式無人加油機。（圖翻攝自NAVAIR網站）

2021/12/04 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕隨著亞太區域戰略地位的提升，美國軍方把空中加油納入重要軍武發展考量，美國海軍MQ-25「刺鰩」（Stingray）式無人加油機也在近日首次登上航艦測試。

《THE DRIVE》報導，美國海軍新型MQ-25「刺鰩」（Stingray）式無人加油機首次登上航母測試，達成新的里程碑，今年迄今，無人機已經對F-35「閃電II」戰機、F/A-18F超級大黃蜂戰機以及E-2D「鷹眼」（Hawkeye）預警機進行加油測試。

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美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）在推特發出的消息顯示，被稱為T1的無人加油機在喬治·H·W·布希號航空母艦（USS George H.W. Bush CVN-77）進行測試，目前尚未進入從航艦起飛的階段，海軍正在研究如何在艦上遠程移動這些無人機。

除了T1之外，根據2018年的合約，第一批無人機已經開始生產，並將在密蘇里州等地的廠房進行測試，美國海軍預估將需要72架MQ-25，預定在2025財年具備初始操作能力。

報導指出，隨著五角大廈將注意力放在亞太區域可能發生的衝突，空中加油系統只會愈來愈重要，除了加油任務之外，MQ-25還將具備情報偵蒐功能。

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