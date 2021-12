軍武新知》應對亞太遠距戰爭需求 美MQ-25無人加油機首登航艦測試

2021/12/04 10:55

〔即時新聞/綜合報導〕隨著亞太區域戰略地位的提升,美國軍方把空中加油納入重要軍武發展考量,美國海軍MQ-25「刺鰩」(Stingray)式無人加油機也在近日首次登上航艦測試。

《THE DRIVE》報導,美國海軍新型MQ-25「刺鰩」(Stingray)式無人加油機首次登上航母測試,達成新的里程碑,今年迄今,無人機已經對F-35「閃電II」戰機、F/A-18F超級大黃蜂戰機以及E-2D「鷹眼」(Hawkeye)預警機進行加油測試。

美國海軍航空系統司令部(NAVAIR)在推特發出的消息顯示,被稱為T1的無人加油機在喬治·H·W·布希號航空母艦(USS George H.W. Bush CVN-77)進行測試,目前尚未進入從航艦起飛的階段,海軍正在研究如何在艦上遠程移動這些無人機。

除了T1之外,根據2018年的合約,第一批無人機已經開始生產,並將在密蘇里州等地的廠房進行測試,美國海軍預估將需要72架MQ-25,預定在2025財年具備初始操作能力。

報導指出,隨著五角大廈將注意力放在亞太區域可能發生的衝突,空中加油系統只會愈來愈重要,除了加油任務之外,MQ-25還將具備情報偵蒐功能。

MQ-25 arrived aboard USS George H.W. Bush (CVN-77) this week for its first test period aboard the carrier. #BZ to the MQ-25 team! Way to #MakeAnImpact! #AirWingOfTheFuture #MQ25 #FlyNavy pic.twitter.com/BJrVJX6dOR