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    德國公布印太政策準則 力促「歐洲的印太戰略」

    德國外交部文件指出，印太地區在經濟和政治上的重要性明顯增加，德國政府要著手對該區的未來政策制定路線，促成歐洲的印太戰略。圖為德國外長馬斯。（歐新社）

    德國外交部文件指出，印太地區在經濟和政治上的重要性明顯增加，德國政府要著手對該區的未來政策制定路線，促成歐洲的印太戰略。圖為德國外長馬斯。（歐新社）

    2020-09-03 11:44:59

    〔即時新聞／綜合報導〕德國外交部1日發布了標題為「德國-歐洲-亞洲：共同形塑21世紀：德國政府在印太地區採取的政策準則」的文章，指出在過去幾年中，印太地區在經濟和政治上的重要性明顯增加，德國政府要著手對該區的未來政策制定路線，目標是促成歐洲的印太戰略。

    根據《法國國際廣播電台》報導，文章指出，隨着亞洲崛起，印太地區在經濟和政治上的重要性也在增加，同時該區各國的戰略競爭也在升溫，成為21世紀國際秩序的關鍵。德國認為，印太地區地緣政治變化會直接影響到德國，如果該地區出現衝突，也會對德國產生負面影響。

    文章指出，基於上述原因，德國希望與印太國家加強合作，為此制定了區域性的政策準則，德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，「在未來幾十年，德國的繁榮和地緣政治影響將取決於我們和印太國家合作的方式，那裡比其他地方都來得重要。我們希望基於國際規則和合作來形塑印太地區的秩序，而非是強者的法律」。

    文章表示，德國將重點放在國際合作，特別是加強與東協（ASEAN）的關係。全球所面臨的最大挑戰之一是與氣候變遷和海洋污染，德國希望在這方面與印太國家合作，尋找解決方案。此外，德國也希望在各領域，包含法治、人權、文教和科學，與印太國家加強交流。

    德國將致力擴大經濟關係，例如與印太國家簽訂和歐盟的自由貿易協定，通過貿易夥伴多樣化，避免對單一國家的依賴。其他議題也包含資訊自由和防堵假消息。文章稱，通過這些政策準則，德國的目標是促成歐洲的印太戰略，為歐盟國家提供了起始點。

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