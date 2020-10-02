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    軍情動態》訓練機組人員 美海軍首建立MQ-25無人加油機中隊

    美國海軍將建立第一個MQ-25艦載無人加油機中隊，要在明年底進行試飛前訓練相關操作人員。（圖擷取自波音官網）

    美國海軍將建立第一個MQ-25艦載無人加油機中隊，要在明年底進行試飛前訓練相關操作人員。（圖擷取自波音官網）

    2020/10/02 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕MQ-25艦載無人加油機（魟魚無人加油機）可替目前負責的F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機（Super Hornet）分擔空中加油工作，讓後者專心用於攻擊用途。美國媒體今（2）日曝光美國官方內部通知，指出美國海軍將建立第一個MQ-25艦載無人加油機中隊，要在明年底進行試飛前訓練相關操作人員。

    綜合外媒報導，目前有約20％至30％的F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機（Super Hornet）須負擔空中加油任務，魟魚無人加油機的面試能替其分擔工作，讓超級大黃蜂戰鬥機能專心負責攻擊要務。

    波音在2018年比下美國軍火商洛克希德馬汀和能源科技公司General Atomics，贏得價值8.05億美元（約新台幣245億元）的合約，率先打造4架MQ-25魟魚無人加油機。

    《The Drive》 報導稱，美國海軍8月初便開始著手由魟魚無人加油機組成的多用途中隊「VUQ-10」，並於昨天正式生效。

    該中隊位於美國加州的文圖拉縣海軍基地（Naval Base Ventura County），包括穆古角海軍航空站（Naval Air Station Point Mugu），而隸屬海軍第一個MQ-4C海神偵察機中隊的某一支隊也同時被召回該處。

    由於明年底MQ-25無人加油機將可望進行試飛，因此該中隊的功用就是要在飛機交付前，事先培訓操作的機組人員，以及地面相關維護人員。

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