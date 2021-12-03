南非：Omicron社區傳播速度空前 易二次感染但多輕症

11月30日在南非約翰尼斯堡郊區索維托一處宣傳防疫的塗鴉。（歐新社）

2021/12/03 00:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕南非第一大城約翰尼斯堡和行政首都普利托利亞所在的豪登省（Gauteng），是該國這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron疫情「震央」，當地政府顧問2日指出，Omicron變異株傳播速度比Delta變異株還快，南非正出現歷來所見過「最快的社區傳播速度」。

豪登省政府的顧問梅拉多（Bruce Mellado）2日在一場簡報會上說，南非感染病例的社區傳播速度如此迅速，符合更具傳播力的變種病毒株成為傳播主流。南非於上月底通報發現Omicron新變種病毒株後，1日該國每日新增確診病例已幾乎倍增。

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約翰尼斯堡的「金山大學」疫苗學家曼西（Shabir Madhi）說，「Omicron似乎正以比Delta還快的速度傳播，但是同時我們的住院率似乎又在緩和。我樂觀認為，在這波疫情反彈中，整體感染病例數大概會更高，但是住院和死亡率會比較低。」

梅拉多也說，預期豪登省的活躍病例將在未來幾週達到高峰，約4萬例，住院病例預期會增加到約4000例；相較之下，今年中的第3波疫情高峰是10萬多例活躍病例、住院9500例。

另外，南非國家傳染病研究所臨床微生物學家馮．戈特伯格（Anne von Gottberg）2日在世界衛生組織（WHO）非洲分部的網路記者會上說明疫情，指出Omicron病毒株正造成南非二次感染的病例增加，但是這類先前感染過痊癒患者再度感染，或者已接種疫苗卻感染者的症狀多半輕微。

她說，「之前感染過武肺能防範感染Delta病毒株，但是Omicron的情形卻非如此」，「我們相信，之前感染過（武肺）不能提供保護力對抗Omicron。」她指出，模型的預測也顯示出這樣的趨勢，預期全國各省感染病例會成倍增加，不過，她和她的同事相信，接種疫苗仍能預防重症。

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