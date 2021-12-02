西藏NGO 啟動解碼中共宣傳口號網站

「Decoding CCP」測試版網站今天啟動，透過藏人觀點看北京口號包裝術背後的真實目的。（圖擷自網站）

2021/12/02 22:36

〔中央社〕西藏人權與民主促進中心今天啟動「Decoding CCP」測試版網站，透過藏人觀點看北京口號包裝術背後的真實目的，目前收錄500多個宣傳詞彙、口號和中國流行用語，且持續增加中。

「Decoding CCP」網站是由西藏人權與民主促進中心（Tibetan Centre for Human Rights and Democracy）一支5人研究小組，費時2年蒐集及解讀中國共產黨宣傳口號，於今日正式啟動測試版網站。

請繼續往下閱讀...

啟動記者會在印度記者俱樂部舉行，由西藏人權與民主促進中心主任次人措姆（Tsering Tsomo）、研究員丹增達瓦（Tenzin Dawa）和印度資深媒體人克蘭迪（Vijay Kranti）共同主持。

次人措姆表示，在西藏境內，中共的宣傳口號無處不在，如何辨別這些口號及它們背後的真實目的十分重要，而藏人對中共口號與實際作為的不同有深切體驗，觀點值得世界參考。

她指出，以「民族團結」口號為例，它的背後目就是漢化西藏，在西藏若有人要求保護藏族語言及文化，將被視為挑戰政府政策，許多藏人因此被監禁及虐待。

根據現場提供的資料，網站收錄的詞彙和口號不只對西藏人具有意義，對國際社會嘗試解析中共的思維及預測作為同樣有用，特別是在北京持續利用話術掩蓋軍事及經濟擴張之際。

打開網站，網友可在搜索欄鍵入想要找的口號，經記者測試，目前仍以英文及簡體中文的輸入為主；此外，網友也可點網頁右上角的英文字母，透過字母排序來搜索。

搜索欄下方列出數個熱門用語和1個「本週詞彙」，讓網友更快掌握中國最近流行的用語，目前被列出的熱門用語有Artificial grassland和patriotic education campaign等6個，而本週詞彙為「駐村工作隊」，點進去後即可看到編者引述學者、專家或文獻對詞彙的解讀。

網站對「駐村工作隊」的詮釋為工作隊進駐所謂問題地區，然後住進村民家中數週或數月，監控及舉報不聽話的行為。

另方面，克蘭迪會後接受中央社記者訪問時說，「一中原則」也是中共在國際間高喊的口號之一，但台灣不屈服於中國威嚇的精神，贏得印度民眾敬佩，這也是印度民眾長期挺台的原因。

克蘭迪觀察到，過去在「一中政策」下與台灣保持距離的印度政府，近年來對台灣的態度已有所轉變，他希望這樣的趨勢能持續下去，新德里能「更直接、開放及有信心地」與台北交往。

西藏人權與民主促進中心是總部設於印度達蘭薩拉（Dharamshala）的非政府組織；達蘭薩拉是西藏流亡政府所在地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法