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    Omicron成主流病毒 南非單日確診數翻倍

    南非確診病例週三翻倍成長，Omicron也成為該國主流病毒。（路透）

    南非確診病例週三翻倍成長，Omicron也成為該國主流病毒。（路透）

    2021/12/02 07:08

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」正在全球蔓延，南非在首度發現Omicron病毒不到4週時間內，Omicron已經成為南非的主要變種病毒，週三單日新增病例數也比週二多出近1倍。

    綜合外媒報導，南非政府統計顯示，週二南非新增4373例，到了週三卻爆增近1倍，單日新增8561例。而專家認為，目前要認定是Omicron變種病毒導致南非病例暴增還言之過早，但可能性頗高。

    世界衛生組織（WHO）區域病毒學家古梅德-莫雷西（Nicksy Gumede-Moeletsi ）博士指出，未來確實有可能會看到南非確診病例大幅增加，目前南非及波札那的實驗室正在進行基因定序，研究Omicron變種病毒，藉此確認Omicron是否具有更強的傳染力、導致重症的機率，以及現有疫苗效力是否對Omicron有效，然而目前所掌握的數據仍十分有限。

    南非國家傳染病研究所週三指出，南非全境9省中有5省出現Omicron變種病毒確診病例，最初是11月8日在豪登省發現，南非在10月底前，Delta變種病毒都還是該國的主要變種病毒，但到了11月後，Omicron變種病毒躍升為南非主流變種。

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