軍情動態》瑞典、巴西軍方高層參觀「獅鷲E」展示首批6戰鬥機

「獅鷲E」戰機。（圖擷取自SAAB公司官網）

2021/11/30 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典國防企業「紳寶」（SAAB）公司於24日宣布，「JAS-39獅鷲獸戰鬥機」系列最新版本「獅鷲E」（Gripen E）機種，進入量產交付階段，其已與瑞典及巴西高層會晤，展示首批6架「獅鷲E」戰機，視察新機後，兩國空軍司令皆認為，新機有望強化其國防能力。

根據《Air Recognition》報導，由於「獅鷲E」戰機已進入量產交付期，「紳寶」公司總裁暨執行長喬韓森（Micael Johansson）、航空業務資深副總裁耶爾姆（Jonas Hjelm）與巴西空軍司令巴普蒂斯塔（Carlos de Almeida Baptista Junior）上將及瑞典空軍司令埃德斯特倫（Carl-Johan Edström）少將，於紳寶公司舉行會議，同時參觀新戰機。

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巴西及瑞典軍方代表除參觀「獅鷲E」戰機外，也體驗該機的模擬器，而首批6架戰機，將有4架交付巴西空軍（Brazilian Air Force）；2架交付予瑞典空軍（Swedish Air Force），而對兩國來說「獅鷲E」戰機計劃，是相當重要的成就。

巴西空軍司令巴普蒂斯塔表示：「很榮幸看到『獅鷲E』的交付計劃又邁進了一步，其將讓巴西空軍的打擊能力的發展更進一步」；而瑞典空軍司令埃德斯特倫則說：「此次交機，將能強化瑞典的防衛能力，讓我們能在各種情況下，建立更具戰術優勢，且更強大的空軍。」

瑞典國防企業「紳寶」公司與瑞典、巴西軍方高層參觀「獅鷲E」戰機，並舉行會晤。（圖擷取自SAAB公司官網）

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