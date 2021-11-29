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    教堂「嘿咻片」瘋傳！牧師猛吸原味內褲 驚覺被目擊嚇到「收槍」

    國外一名牧師在教堂內嫖妓的影片近日在網路上瘋傳，可以看到該牧師討要女子的內褲來聞。（圖翻攝自影音網站「BitChute」）

    國外一名牧師在教堂內嫖妓的影片近日在網路上瘋傳，可以看到該牧師討要女子的內褲來聞。（圖翻攝自影音網站「BitChute」）

    2021/11/29 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕國外網路瘋傳一段牧師在教堂內嫖妓、吸毒的影片，畫面中可見該名牧師向賣淫女子討要原味內褲，淫靡的深吸一口後，就迫不及待帶著女子到空房間嘿咻，不料全程都被人偷拍下來，誇張行徑引發網友熱烈討論。

    綜合外媒報導，網傳的這段影片可以看到身穿黑色牧師袍的男子，在桌上吸食一團疑似古柯鹼的白色粉末；接著畫面出現一名穿著平肩洋裝的貌美女子，牧師示意要她脫下內褲，女子照做脫到一半，牧師就等不及的彎下腰幫脫，拿著女子的原味內褲湊近鼻子忘情深吸幾口後，就趕緊帶著女子到另外一個房間「辦正事」。

    之後畫面又轉到牧師與女子在的房間，只見牧師正賣力前後「衝撞」，還能聽到女子的呻吟聲，全程都被窗外的信徒偷拍下來。之後掌鏡人大聲吆喝，嚇得牧師停下腰部動作，趕緊將「武器」收進褲理，女子也坐起身來，影片結束。

    影片引發國外網友熱議，不少人痛斥牧師褻瀆神職，還有影片網站稱這起事件發生在荷蘭的鹿特丹（Rotterdam），這名牧師已被教堂處分並等待接受調查。不過目前未見任何官方說法，因此有網友懷疑可能是演戲，不排除是色情影片的宣傳行銷手法。

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    牧師在嘿咻時驚覺被發現，趕緊停下動作，女子也坐起身。（圖翻攝自影音網站「BitChute」）

    牧師在嘿咻時驚覺被發現，趕緊停下動作，女子也坐起身。（圖翻攝自影音網站「BitChute」）

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