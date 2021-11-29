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    武漢肺炎》Omicron全球風險非常高 世衛：各國須做好準備

    世界衛生組織（WHO）今天警告，武漢肺炎新變異株Omicron很可能構成「非常高」的全球風險，在技術建議中敦促成員國針對優先接種對象加快施打疫苗，並務必「制定減害計畫」，以維繫必要醫療服務不致中斷。（美聯社）

    世界衛生組織（WHO）今天警告，武漢肺炎新變異株Omicron很可能構成「非常高」的全球風險，在技術建議中敦促成員國針對優先接種對象加快施打疫苗，並務必「制定減害計畫」，以維繫必要醫療服務不致中斷。（美聯社）

    2021/11/29 18:40

    〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天警告，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron很可能在國際間傳播，構成「非常高」的全球風險，且部分地區病例激增可能引發「嚴重後果」。

    世衛在技術建議中敦促194個成員國針對優先接種對象加快施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並務必「制定減害計劃」，以維繫必要醫療服務不致中斷。

    世衛表示：「Omicron變異株的棘蛋白突變數量前所未見，其中一些令人擔憂，因為它們可能影響大流行軌跡。整體而言，這種新型『高關注變異株』的全球風險被評估為『非常高』。」

    據世衛說法，目前還需進一步研究，以充分了解Omicron變異株是否具備潛力，可躲避施打疫苗後產生或染疫痊癒後生成的免疫力。預計數週內就會有更多相關資料出現。

    世衛強調：「我們預期，已接種疫苗者仍可能感染COVID-19，不過比例不高且可預測。」

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