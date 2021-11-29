辛普森家庭訪天安門一集 在香港Disney+「被消失」

Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」第16季第12集劇情描述這家人飛往中國試圖領養一個小孩，劇中他們來到天安門廣場的一集卻被消失。（法新社）

2021/11/29 17:17

〔中央社〕迪士尼影音串流平台Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」其中一集憑空消失。內容講述主角一家造訪中國，天安門廣場前告示牌寫著「這裡什麼事都沒發生」。

「辛普森家庭」（The Simpsons）消失的那集讓人更加擔心，中國式審查正成為香港這個國際金融中心的常態。

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Disney+自18個月前推出以來風靡全球，訂戶已超過1.16億人。

香港版於本月稍早推出，眼尖的客戶很快注意到，「辛普森家庭」造訪中國的一集顯然「被消失」。

「辛普森家庭」第16季第12集於2005年首播，劇情描述這家人飛往中國試圖領養一個小孩，劇中他們來到天安門廣場，廣場前一塊告示牌寫著「天安門廣場，1989年，這裡什麼事也沒發生」（Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened）。

目前還不清楚究竟是Disney+移除這集，還是受到當局指示，迪士尼和香港政府都未回應置評請求。

法新社今天查看Disney+的香港頻道時，的確有第16季第11集和第13集，就是沒有第12集。

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