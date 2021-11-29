為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    辛普森家庭訪天安門一集 在香港Disney+「被消失」

    Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」第16季第12集劇情描述這家人飛往中國試圖領養一個小孩，劇中他們來到天安門廣場的一集卻被消失。（法新社）

    Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」第16季第12集劇情描述這家人飛往中國試圖領養一個小孩，劇中他們來到天安門廣場的一集卻被消失。（法新社）

    2021/11/29 17:17

    〔中央社〕迪士尼影音串流平台Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」其中一集憑空消失。內容講述主角一家造訪中國，天安門廣場前告示牌寫著「這裡什麼事都沒發生」。

    「辛普森家庭」（The Simpsons）消失的那集讓人更加擔心，中國式審查正成為香港這個國際金融中心的常態。

    Disney+自18個月前推出以來風靡全球，訂戶已超過1.16億人。

    香港版於本月稍早推出，眼尖的客戶很快注意到，「辛普森家庭」造訪中國的一集顯然「被消失」。

    「辛普森家庭」第16季第12集於2005年首播，劇情描述這家人飛往中國試圖領養一個小孩，劇中他們來到天安門廣場，廣場前一塊告示牌寫著「天安門廣場，1989年，這裡什麼事也沒發生」（Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened）。

    目前還不清楚究竟是Disney+移除這集，還是受到當局指示，迪士尼和香港政府都未回應置評請求。

    法新社今天查看Disney+的香港頻道時，的確有第16季第11集和第13集，就是沒有第12集。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Disney+資費出爐了！林之晨：盼加速台灣OTT發展
    2021/11/12 15:04

    Disney+資費出爐了！林之晨：盼加速台灣OTT發展
    兩個月看完「辛普森」薪水近20萬 超爽職缺背後原因曝
    2021/10/15 07:55

    兩個月看完「辛普森」薪水近20萬 超爽職缺背後原因曝

    台積電到高雄 美術館第一排豪宅勝出
    《Disney+插旗台灣》陳柏霖化身討人厭律師 桂綸鎂從校園演到職場
    2021/10/15 05:30

    《Disney+插旗台灣》陳柏霖化身討人厭律師 桂綸鎂從校園演到職場
    香港六四博物館網遭封鎖 站方批刪歷史記憶可恥
    2021/09/30 12:38

    香港六四博物館網遭封鎖 站方批刪歷史記憶可恥

    吸濕發熱系列 用科學的力量來保暖～
    布林肯：天安門 中國暴行同義詞
    2021/06/05 05:30

    布林肯：天安門 中國暴行同義詞
    諷中國「河蟹」六四天安門事件 外交部反串：今天是5/35
    2021/06/04 23:43

    諷中國「河蟹」六四天安門事件 外交部反串：今天是5/35
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播