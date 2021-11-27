變異病毒Omicron命名有原因 外媒揭露為何不是Nu和Xi

武肺新變異病毒被世衛命名為Omicron，背後藏有另一層的考量。。（路透，本報合成）

2021/11/27 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再爆變異病毒株，感染力更強，且可能削弱疫苗的效力，引起各國警覺，金融市場也隨之震盪，而這次的變異病毒被世衛命名為Omicron，背後藏有另一層的考量。

綜合外媒報導，新變異病毒株被世衛命名為Omicron，卻被外界發現命名方式有玄機，因為根據原先以希臘字母命名的規則，這次的變異病毒應該被叫做Nu，假如不採用Nu，在下一個名字則是Xi，Xi這個字格外敏感，因為中國領導人習近平的姓氏在國外就是Xi，因此外界推測，跳過Nu和Xi背後是否有所考量。

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報導引述世衛官員的說法，有不具名的世衛官員透露，命名方式確實有原因，之所以不用Nu，是因為怕跟New搞混，而不用Xi，則是避免對單一地區汙名化，因為習是一個常見的姓氏，世衛不希望冒犯任何國家、文化和社會。

但有外媒質疑，世衛一直以來跟中國關係密切，對中國是出了名的尊重，像是武漢肺炎爆發之初，中國的防疫方式受到外界普遍質疑，但世衛卻力挺中國。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在推特上就砲轟，世衛消息人士宣稱跳過Xi是為了避免對單一區域汙名化，而克魯茲質疑，如果世衛如此害怕中共，要怎麼相信他們會在中國下次試圖隱瞞疫情時做出指責。

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圖為愛爾蘭Nexu科學傳播工作室與都柏林三一學院，共同創建的武肺病毒電腦繪圖模型。（路透）

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