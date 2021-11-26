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    不爽「艾滋病毒」翻成「中共病毒」 共青團嗆Google辱華

    共青團安徽省委員會今（26）日在微博貼出多張Google翻譯截圖，如「艾滋病毒」顯示為「中共病毒」，怒嗆「谷歌翻譯不出來解釋一下嗎？」。（圖取自微博）

    共青團安徽省委員會今（26）日在微博貼出多張Google翻譯截圖，如「艾滋病毒」顯示為「中共病毒」，怒嗆「谷歌翻譯不出來解釋一下嗎？」。（圖取自微博）

    2021/11/26 23:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，前美國總統川普當時不斷稱之為「中共病毒」，讓中國相當不滿。而共青團安徽省委員會今（26）日在微博貼出多張Google翻譯截圖，如「艾滋病毒」顯示為「中共病毒」，怒嗆「谷歌翻譯不出來解釋一下嗎？」

    共青團安徽省委員會在微博貼出多張Google翻譯截圖，只見英翻中時在英文部分輸入「艾滋病毒」會出現「中共病毒」，另一個翻譯建議選項則是「武漢毒」；輸入「艾滋病人」則會顯示「武漢人」或「中共中央人」；輸入「艾滋病房」會顯示「新中國房」或「中共中央房」；輸入「艾滋病史」會顯示「中共史」以及「新中國」；另外，輸入「艾滋病者」則會顯示「毛澤東」或「中華人民共和國者」。

    共青團安徽省委員會對此氣噗噗地說，「谷歌翻譯不出來解釋一下嗎？」還強調「中國人民不可侮」，不少中國網友表示，這種情況與Google無關，應該是有心人士透過「糾錯」來改變Google翻譯的結果，直言若指定輸入為偵測語言或中文，則翻譯出來的結果就是正確的。

    共青團安徽省委員會事後補充說明，「谷歌公司回應正在解決所出現的問題，目前顯示已修復，我們希望能夠引以為戒，加強技術管控。希望廣大網友們能理性對待，中國人民不可辱！」

    輸入「艾滋病」會顯示「中共中央」。（圖取自微博）

    輸入「艾滋病」會顯示「中共中央」。（圖取自微博）

    輸入「艾滋病房」會顯示「新中國房」。（圖取自微博）

    輸入「艾滋病房」會顯示「新中國房」。（圖取自微博）

    輸入「艾滋病史」會顯示「中共史」。（圖取自微博）

    輸入「艾滋病史」會顯示「中共史」。（圖取自微博）

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