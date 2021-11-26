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    中國威脅後果自負 法國外長：全力支持立陶宛

    2021/11/26 02:54

    〔中央社〕立陶宛因強化與台灣關係而遭到中國一再威迫，法國外交部今天在例行記者會應詢表示，會員國間的團結是基本原則，法國和歐盟全力支持立陶宛，並將強化歐盟反脅迫措施。

    立陶宛是歐洲聯盟（EU）中最小國家之一，但不畏中國的威脅及施壓，允許台灣以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處。此後中國不僅宣布將與立陶宛關係降為「代辦級」，更多次在官媒中威脅立陶宛，表示將讓他「付出代價」。

    法國外交部在今天例行記者會中，有記者針對立陶宛與中國近日外交紛爭進行提問：「維爾紐斯決定加強與台灣關係後，遭到北京降級外交關係。你們希望看到歐洲做出何種反應，以協助立陶宛對抗中國的施壓？」

    對此，法國外交部回覆：「會員國間的團結是歐盟的基本原則，針對任何會員國的傷害都將傷害歐盟本身。我們和歐洲夥伴，齊聲表達對立陶宛的全力支持。歐盟正全面動員，以強化打擊不道德或脅迫行徑的措施。」

    法國外交部所指的措施，為歐盟執行委員會（European Commission）目前正在協商的「反脅迫措施」，目的是打造新司法架構以阻止和對抗非歐盟國家的脅迫行徑，好讓執委會可以向不適當干涉歐盟或其會員國政策決定的非歐盟國，祭出貿易、投資或限制措施。

    立陶宛除了被法媒稱為「中國的歐洲頭號反對者」外，也是對抗鄰國白俄羅斯獨裁者的第一線。白俄羅斯2020年總統大選對抗魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在內的異議人士目前都受到維爾紐斯的庇護。

    當時，白俄羅斯便以難民作為武器脅迫立陶宛，如同現在波蘭邊界面臨的危機。日前拜會法國的立陶宛議會議長希米特利-尼爾森（Viktorija Cmilyte-Nielsen）堅定重申，「魯卡申柯不是總統，我們不與他對話」。

    法國國際廣播電台（France Inter）分析，立陶宛的決心除了由於歷史上曾被納粹法西斯與蘇聯獨裁者佔領外，也因立陶宛與歐盟、北約組織同一陣線的立場。也因此，立陶宛成為第一個退出中共主導中東歐17+1合作機制的國家。

    法國國際廣播電台寫道，「中國媒體所謂的『小國立陶宛』，正在以小搏大：強權中國嚇不了他」。（編輯：楊昭彥）1101126

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