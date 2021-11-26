索羅門反政府示威疑與斷交台灣有關 澳洲派軍警助維和

索羅門群島首都荷尼阿拉市24日爆發大規模反政府示威，多地建築遭縱火，要求總理蘇嘉瓦瑞下台。（法新社）

2021/11/26 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕我國前友邦、太平洋島國索羅門群島首都荷尼阿拉市（Honiara）24日爆發大規模反政府示威，除了縱火還意圖衝進國會，今天抗議群眾一樣走上街頭示威；據稱示威活動疑與索國政府前年宣布與台灣斷交有關。對此，中國表示支持當局制暴；索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）25日晚也強調拒絕下台。

綜合《CNBC》 、《新德里電視台》 等外媒報導，索國首都荷尼阿拉市24日爆發大規模抗議活動，據悉群眾多來自該國人口最稠密的馬萊塔省（Malaita），數千人聚集在國會外，要求總理蘇嘉瓦瑞下台，到處都有遭破壞的痕跡。已知當地一間警察局及國會旁一棟建築遭示威群眾縱火燒毀，當地中國城也有多個建築著火。警方以催淚瓦斯來鎮壓驅趕，蘇嘉瓦瑞也宣布實施36小時的宵禁封鎖，但仍澆不熄民眾怒火，25日持續走上街頭抗議，並與警方爆發衝突。

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據稱，這起示威活動可能與索國政府2019年與台灣結束長達30多年邦交關係，轉與中國建交有關，24日當天更有索國民眾到中國駐索使館抗議。相關報導透露，當初索國與台斷交後，與台灣關係良好的馬萊塔省政府便多次表示反對，省長蘇伊達尼（Daniel Suidani）還指控蘇嘉瓦瑞收了中國的賄賂才有此外交決定，去年該省還特別舉辦獨立公投，但最後遭中央視為非法公投。

對此，鄰國澳洲的總理莫里森（Scott Morrison）25日表示，國家安全委員會已批准相關要求，澳方將派警力、軍人前往索國，協助控制暴動，此外還會派出專業人員負責加強當地基礎建設安全；莫里森宣稱澳方前去支援的目的是希望恢復安全穩定，呼籲索國透過憲法程序處理問題，強調無意以任何方式干涉索羅門群島內政。中國外交部發言人趙立堅25日則表示支持索國政府制暴，還說任何破壞中索關係的圖謀都是徒勞。

而被抗議群眾要求下台的蘇嘉瓦瑞，25日晚間發表談話，坦言目前發生在國內的動亂和抗議行動已快將國家「擊垮」，但他拒絕下台，放話若想把他從現在的位置上拉下來，只能在國會議場上。同時蘇嘉瓦瑞也呼籲還在街頭的抗議群眾趕快回家。

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