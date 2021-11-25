為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    儀式感回歸！美國「後疫情」感恩節遊行、球賽登場

    美國今（25）日感恩節終於在疫苗的幫助下，稍稍恢復傳統的「儀式感」，知名的氣球大遊行、美式足球賽及和家人聚餐的傳統，都能夠照常舉行。圖為紐約感恩節大遊行。（路透）

    美國今（25）日感恩節終於在疫苗的幫助下，稍稍恢復傳統的「儀式感」，知名的氣球大遊行、美式足球賽及和家人聚餐的傳統，都能夠照常舉行。圖為紐約感恩節大遊行。（路透）

    2021/11/25 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，美國今（25）日感恩節終於在疫苗的幫助下，稍稍恢復傳統的「儀式感」，知名的氣球大遊行、美式足球賽及和家人聚餐的傳統，都能夠照常舉行。

    美國去年感恩節受到疫情重挫，許多民眾選擇不返鄉，而使用網路視訊的方式過節，氣球大遊行和球賽也被迫停辦。圖為紐約感恩節大遊行。（歐新社）

    美國去年感恩節受到疫情重挫，許多民眾選擇不返鄉，而使用網路視訊的方式過節，氣球大遊行和球賽也被迫停辦。圖為紐約感恩節大遊行。（歐新社）

    《路透》報導，美國今（25）日感恩節，終於逐漸走出疫情陰霾，知名的紐約氣球大遊行、美式足球賽，以及和家人團聚吃火雞大餐的傳統，在疫苗覆蓋率的支持下，終於可以恢復舉辦。

    美國美式足球聯盟比賽也將照常舉行，並且開放觀眾入場，預計粉絲們將會塞爆3座球場。圖為2019年感恩節美式足球賽。（法新社）

    美國美式足球聯盟比賽也將照常舉行，並且開放觀眾入場，預計粉絲們將會塞爆3座球場。圖為2019年感恩節美式足球賽。（法新社）

    報導指出，美國去年感恩節受到疫情重挫，許多民眾選擇不返鄉，而使用網路視訊的方式過節，氣球大遊行和球賽也被迫停辦。

    與家人團聚吃火雞大餐，也是美國感恩節的傳統之一。圖為美國總統拜登日前「特赦」火雞。（法新社）

    與家人團聚吃火雞大餐，也是美國感恩節的傳統之一。圖為美國總統拜登日前「特赦」火雞。（法新社）

    而現在在疫苗的幫助下，疫情相較去年能夠掌握和控制，預計約有5340萬美國民眾將回家過節，整體航班數也將恢復至疫情前的91%。除知名的紐約市氣球大遊行將如期舉辦外，美國美式足球聯盟比賽也將照常舉行，並且開放觀眾入場，預計粉絲們將會塞爆3座球場。

    在疫苗的幫助下，疫情相較去年能夠掌握和控制，預計約有5340萬美國民眾將回家過節，整體航班數也將恢復至疫情前的91%。美國感恩節火雞大餐示意圖。（美聯社）

    在疫苗的幫助下，疫情相較去年能夠掌握和控制，預計約有5340萬美國民眾將回家過節，整體航班數也將恢復至疫情前的91%。美國感恩節火雞大餐示意圖。（美聯社）

    然而，美國目前每日平均仍有9萬5千人確診，每日也有上百人因此死亡，自疫情爆發至今累計超過77萬7千人染疫死亡。但美國醫療院所已經能夠負荷每日的確診病患。

    據悉，美國感恩節傳統可追溯至17世紀早期，相傳歐洲移民和美國原住民曾在這一天聚餐並分享一年來豐富的收穫，原是慶祝團結合作的紀念節日，卻被歐洲人對原住民的種族屠殺蒙上了一層陰影；現代美國民眾過感恩節，多數是與家人出遊、團聚、聚餐。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超神！美國10歲「玩具開箱」YouTuber 年吸金8億成傳奇
    2021/11/25 20:17

    超神！美國10歲「玩具開箱」YouTuber 年吸金8億成傳奇
    11月第2團！美國跨黨派議員今晚訪台 此行拜會蔡總統、國防部
    2021/11/25 19:17

    11月第2團！美國跨黨派議員今晚訪台 此行拜會蔡總統、國防部

    瘦身黑科技！靠「它」四周腰圍縮三吋
    感恩節大啖火雞、南瓜派 腎友慎防蛋白質爆表
    2021/11/23 05:30

    感恩節大啖火雞、南瓜派 腎友慎防蛋白質爆表
    有氣質有顏質 拜登特赦2火雞
    2021/11/21 05:30

    有氣質有顏質 拜登特赦2火雞

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    中英對照讀新聞》Turkeys won’t be on Christmas menu if CO2 shortage persists若二氧化碳供應持續短缺 耶誕節可能吃不到火雞
    2021/10/18 05:30

    中英對照讀新聞》Turkeys won’t be on Christmas menu …
    溪口青年返鄉養火雞 投入千萬改善環境提升產值
    2021/09/10 11:39

    溪口青年返鄉養火雞 投入千萬改善環境提升產值
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播