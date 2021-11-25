儀式感回歸！美國「後疫情」感恩節遊行、球賽登場

美國今（25）日感恩節終於在疫苗的幫助下，稍稍恢復傳統的「儀式感」，知名的氣球大遊行、美式足球賽及和家人聚餐的傳統，都能夠照常舉行。圖為紐約感恩節大遊行。（路透）

2021/11/25 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，美國今（25）日感恩節終於在疫苗的幫助下，稍稍恢復傳統的「儀式感」，知名的氣球大遊行、美式足球賽及和家人聚餐的傳統，都能夠照常舉行。

美國去年感恩節受到疫情重挫，許多民眾選擇不返鄉，而使用網路視訊的方式過節，氣球大遊行和球賽也被迫停辦。圖為紐約感恩節大遊行。（歐新社）

據《路透》報導，美國今（25）日感恩節，終於逐漸走出疫情陰霾，知名的紐約氣球大遊行、美式足球賽，以及和家人團聚吃火雞大餐的傳統，在疫苗覆蓋率的支持下，終於可以恢復舉辦。

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美國美式足球聯盟比賽也將照常舉行，並且開放觀眾入場，預計粉絲們將會塞爆3座球場。圖為2019年感恩節美式足球賽。（法新社）

報導指出，美國去年感恩節受到疫情重挫，許多民眾選擇不返鄉，而使用網路視訊的方式過節，氣球大遊行和球賽也被迫停辦。

與家人團聚吃火雞大餐，也是美國感恩節的傳統之一。圖為美國總統拜登日前「特赦」火雞。（法新社）

而現在在疫苗的幫助下，疫情相較去年能夠掌握和控制，預計約有5340萬美國民眾將回家過節，整體航班數也將恢復至疫情前的91%。除知名的紐約市氣球大遊行將如期舉辦外，美國美式足球聯盟比賽也將照常舉行，並且開放觀眾入場，預計粉絲們將會塞爆3座球場。

在疫苗的幫助下，疫情相較去年能夠掌握和控制，預計約有5340萬美國民眾將回家過節，整體航班數也將恢復至疫情前的91%。美國感恩節火雞大餐示意圖。（美聯社）

然而，美國目前每日平均仍有9萬5千人確診，每日也有上百人因此死亡，自疫情爆發至今累計超過77萬7千人染疫死亡。但美國醫療院所已經能夠負荷每日的確診病患。

據悉，美國感恩節傳統可追溯至17世紀早期，相傳歐洲移民和美國原住民曾在這一天聚餐並分享一年來豐富的收穫，原是慶祝團結合作的紀念節日，卻被歐洲人對原住民的種族屠殺蒙上了一層陰影；現代美國民眾過感恩節，多數是與家人出遊、團聚、聚餐。

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