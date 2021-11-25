日本外相林芳正盼中國善盡「大國責任」 重申台海和平重要性

林芳正25日接受日媒採訪時說，會與中國持續對話，重申台海和平穩定重要性。（美聯社）

2021/11/25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出中國外長王毅邀請日本新任外相林芳正訪中，引起自民黨內反彈，林芳正則說還未決定訪中行程。而他今天（25日）接受日媒採訪時談到日中關係，強調會持續跟中國對話，並重申台海和平穩定對於國際社會的重要性。

根據日媒《朝日新聞》報導，林芳正今天接受採訪時提到中國國家主席習近平先前計畫以國賓身分訪日的行程遭延後一事，他說，有必要持續關注包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在內等種種因素，坦言目前還不是協調具體日程的時候。

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談到近期備受各界關注的日中關係和台海情勢，林芳正說，會在與美國建立牢固信任合作關係下，與中國持續對話溝通，積極敦促中國善盡「大國責任」，對共同面對的各項課題持續進行合作。同時他也要向北京重申台海和平穩定，對日本安全保障的重要性不用多說，對國際社會的穩定也至關重要！

另外，針對日方是否跟進美國拜登政府考慮對2022北京冬奧進行外交抵制一事，林芳正還是說，「現階段還未做出任何決定」，會在適當時機就各種情況進行綜合考量來做出決策。

事實上，日本岸田文雄政府對中國態度不夠強硬的跡象，已引起自民黨內的警戒。自民黨外交部會長佐藤正久24日在黨內會議中，對於中國外長王毅邀請林芳正訪中一事提出警告，直言歐美目前正考慮對明年北京冬季奧運會開幕式進行外交杯葛，若林芳此時訪中，將給國際社會帶來完全錯誤的訊息。

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