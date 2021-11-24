自民黨外交部會長警告 林芳正若訪中將帶給國際錯誤訊息

日本外相林芳正。（路透檔案照）

2021/11/24 13:48

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本岸田政府對中國態度不夠強硬的跡象，已引起自民黨內的警戒，自民黨外交部會長佐藤正久在今天的黨內會議中，對於中國外長邀請日本外相林芳正訪中一事提出警告，佐藤表示，在各方討論北京冬奧開幕式是否進行「外交抵制」的同時，林芳正若在此時訪中，將給國際社會帶來完全錯誤的訊息。

岸田第2次內閣在11月初上路後，首相岸田文雄和外相林芳正已先後與中國國家主席習近平和外長王毅進行電話會談，雖然會談內容雙方呈各自表述平行線狀態，但自民黨保守派人士認為岸田政府對中國態度不夠強硬。

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尤其，中俄兩國4架轟炸機上週在日本周邊海域上空進行聯合巡航、艦隊經過對馬海峽進入東海，中國一艘測量艦更在19日侵入日本鹿兒島縣屋久島附近領海，但日方僅透過外交管道表示「關切」，而不是強度更高的「抗議」。即使防衛相岸信夫認為中俄聯合巡航是意圖對日本示威的行動，但岸田政府似乎仍持觀望態度，未有進一步的措施。

此外，對於明年的北京冬奧，美英兩國均考慮不派政府代表參加開幕式進行「外交抵制」，但岸田日前卻僅表示，各國有各自的立場與想法，日本將從日本的立場考量後續行動，並未表態跟進，近日發生的中國網球女將彭帥疑遭中國政府監控事件，引起美國和國際人權團體關注，但日本政府也冷處理，消極態度與歐美明顯有別。

林芳正長年擔任跨黨派「日中友好議員聯盟」會長，在上任外相後才宣布辭職，岸田則是廣島縣日中友好協會的會長，岸田擔任首相後雖傳出他將辭去所有團體會長職務，但目前日中友好協會官網公布的幹部名單，岸田仍為廣島縣日中友好協會的會長。

岸田為平衡林芳正的親中色彩，起用了前防衛相中谷元擔任國際人權問題擔當首相輔佐官，中谷積極推動的日本版人權迫害制裁法案「全球馬尼次基人權問責法」，但日本共同社日前獨家報導，岸田已決定暫時擱置新法制定，而是以外匯法等現有法律進行運用，避免新法制定過度刺激中國。這項消息雖未獲證實，但岸田政府的對中態度出現軟化的跡象已引起各方擔憂。

其中，林芳正在上週日於朝日電視BS台「激論！Crossfire」節目中，證實18日的日中外相電話會談中，王毅的確邀請他訪中，他表示「因為受到王毅的邀請，將會進行安排」。日本外相上次訪中為前年12月，當時的外相茂木敏充陪同首相安倍晉三到中國參加日中韓3國峰會。

佐藤在今天自民黨內外交部會與領土特命委員會召開聯席會議中表示，希望外相對於此時訪問中國應持更為謹慎的態度，審慎而為，尤其在各方討論北京冬奧開幕式是否進行「外交抵制」的同時，林芳正若在此時訪中，將給國際社會帶來完全錯誤的訊息。

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