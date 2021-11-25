球棒隊輸了！不爽要等10分鐘 男拿AK-47：把披薩交出來

美國美國田納西州男子不滿披薩要等10分鐘，竟拿AK-47步槍威脅店員求立刻給他。披薩示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2021/11/25 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名男子日前買披薩時，不滿要等10分鐘，竟拿出一把AK-47步槍威脅店員，要求立刻給他！

綜合外媒報導，田納西州63歲男子多蒂（Charles Doty Jr.）19日去披薩連鎖店Little Caesars買披薩，店員告知他需等10分鐘，他爆氣要求店家提供免費麵包棒隨後離開，不過，他竟拿了把AK-47步槍回來，威脅店員立刻拿披薩給他。

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現場一名顧客見狀，馬上把自己的披薩讓給多蒂，監視器畫面顯示，多蒂除了威脅告知他的店員，還不讓另一名店員離開，後來這名店員悄悄繞到後方報警，不過多蒂在警方趕抵現場前早已逃離。

多蒂已遭警方拘捕，被控涉及嚴重襲擊罪和一項嚴重綁架罪，在田納西州可處15至60年的有期徒刑，和最高5萬美元（約139萬新台幣）的罰款。

KNOXVILLE: “MAN DEMANDS PIZZA WITH AK-47” ????



He was mad about the 10 minute wait and wanted free breadsticks. Only in ????????. A gun-sick nation. And @GovBillLee keeps making access easier. @KnoxvilleHoller https://t.co/ZB1df0EsKn pic.twitter.com/GBKYtx5GYi — The Tennessee Holler （@TheTNHoller） November 23, 2021

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