球棒隊輸了！不爽要等10分鐘 男拿AK-47：把披薩交出來

2021/11/25 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州一名男子日前買披薩時,不滿要等10分鐘,竟拿出一把AK-47步槍威脅店員,要求立刻給他!

綜合外媒報導,田納西州63歲男子多蒂(Charles Doty Jr.)19日去披薩連鎖店Little Caesars買披薩,店員告知他需等10分鐘,他爆氣要求店家提供免費麵包棒隨後離開,不過,他竟拿了把AK-47步槍回來,威脅店員立刻拿披薩給他。

現場一名顧客見狀,馬上把自己的披薩讓給多蒂,監視器畫面顯示,多蒂除了威脅告知他的店員,還不讓另一名店員離開,後來這名店員悄悄繞到後方報警,不過多蒂在警方趕抵現場前早已逃離。

多蒂已遭警方拘捕,被控涉及嚴重襲擊罪和一項嚴重綁架罪,在田納西州可處15至60年的有期徒刑,和最高5萬美元(約139萬新台幣)的罰款。

KNOXVILLE: “MAN DEMANDS PIZZA WITH AK-47” ????



He was mad about the 10 minute wait and wanted free breadsticks. Only in ????????. A gun-sick nation. And @GovBillLee keeps making access easier. @KnoxvilleHoller https://t.co/ZB1df0EsKn pic.twitter.com/GBKYtx5GYi