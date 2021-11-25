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    悚！巴西警復仇虐殺8名黑幫 切除生殖器、斬首棄屍沼澤

    巴西近日發生1起黑幫與警方的激烈衝突，本月20日1名38歲特警外出巡邏時，被當地黑幫槍殺致死，此舉引發當地警方怒火，一行精銳特警直搗當地貧民窟黑幫住所，強行帶走8名黑幫成員，帶往附近沼澤處斬首與肢解，消息曝光後，引起外界關注。紅樹林示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    巴西近日發生1起黑幫與警方的激烈衝突，本月20日1名38歲特警外出巡邏時，被當地黑幫槍殺致死，此舉引發當地警方怒火，一行精銳特警直搗當地貧民窟黑幫住所，強行帶走8名黑幫成員，帶往附近沼澤處斬首與肢解，消息曝光後，引起外界關注。紅樹林示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2021/11/25 17:09

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日發生1起黑幫與警方的激烈衝突，本月20日1名38歲特警外出巡邏時，被當地黑幫槍殺致死，此舉引發當地警方怒火，一行精銳特警直搗當地貧民窟黑幫住所，強行帶走8名黑幫成員，帶往附近沼澤處斬首與肢解，消息曝光後，引起外界關注。

    綜合外媒報導，38歲特警達席爾瓦（Leandro Rumbelsperger da Silva ）本月20日在里約巡邏時，遭到當地幫派份子槍擊，緊急送往醫院後卻不治；達席爾瓦的死亡引爆當地警方不滿，便於當日晚上出動一組精銳特警，前往當地貧民窟住所找出8名黑幫份子，並強行將他們帶往附近沼澤虐殺，遺體隨後被任意丟棄在紅樹林中。

    事發後，8名死者的屍體被紅樹林附近居民發現；對此受害者家屬向當地媒體指控，「死者都沒有生殖器，眼睛也被挖掉、手腳也被打斷、肢解以及斬首」；另外1名家屬指出，「他們如同在殺老鼠般，其中有1名青少年死者的手指也被扯斷」。

    報導指出，死者家屬並未否認事件與黑幫關聯性，但卻對當地警方的殘暴方式感到不滿，「我可以接受哥哥被警方槍殺，但被斬首，我完全無法接受」。

    據悉，今年為止當地特警所屬的第7營目前已殺死1096人；然事發至今，當局拒絕針對這起特警虐殺事件回應，僅在聲明簡短說明提及，「目前已發現8具屍體」。

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