悚！巴西警復仇虐殺8名黑幫 切除生殖器、斬首棄屍沼澤

〔即時新聞/綜合報導〕巴西近日發生1起黑幫與警方的激烈衝突,本月20日1名38歲特警外出巡邏時,被當地黑幫槍殺致死,此舉引發當地警方怒火,一行精銳特警直搗當地貧民窟黑幫住所,強行帶走8名黑幫成員,帶往附近沼澤處斬首與肢解,消息曝光後,引起外界關注。

綜合外媒報導,38歲特警達席爾瓦(Leandro Rumbelsperger da Silva )本月20日在里約巡邏時,遭到當地幫派份子槍擊,緊急送往醫院後卻不治;達席爾瓦的死亡引爆當地警方不滿,便於當日晚上出動一組精銳特警,前往當地貧民窟住所找出8名黑幫份子,並強行將他們帶往附近沼澤虐殺,遺體隨後被任意丟棄在紅樹林中。

事發後,8名死者的屍體被紅樹林附近居民發現;對此受害者家屬向當地媒體指控,「死者都沒有生殖器,眼睛也被挖掉、手腳也被打斷、肢解以及斬首」;另外1名家屬指出,「他們如同在殺老鼠般,其中有1名青少年死者的手指也被扯斷」。

報導指出,死者家屬並未否認事件與黑幫關聯性,但卻對當地警方的殘暴方式感到不滿,「我可以接受哥哥被警方槍殺,但被斬首,我完全無法接受」。

據悉,今年為止當地特警所屬的第7營目前已殺死1096人;然事發至今,當局拒絕針對這起特警虐殺事件回應,僅在聲明簡短說明提及,「目前已發現8具屍體」。

