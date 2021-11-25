手機號碼被印在包裹上 正妹3天狂收男鄰居50則簡訊崩潰了

英國1名23歲女子日前接到46歲男鄰居電話，對方表示替她收了包果，因女子的手機號碼被標註在包裹上，男鄰居藉此記下後，開始瘋狂傳簡訊騷擾，3天內就傳了至少50則訊息。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2021/11/25 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名23歲女子日前接到46歲男鄰居電話，對方表示替她收了包裹，由於女子的手機號碼被標註在包裹標籤上，男鄰居偷記下後，從當晚便開始瘋狂傳簡訊騷擾，3天內就傳了至少50則訊息，嚇得她只能被迫搬家、換電話，並向法院提告自保；據悉，這名男子被判處12個月的強制令。

綜合外媒報導，23歲女子麥迪森（Eleanor Maddison）在醫院工作，今年1月時突然接到來自46歲男鄰居哈德（Jehad Khan）的電話，哈德表示替自己代收了包裹，並請她下班後取回；她說，「當時我還很感謝哈德」」，直至返家後才發現自己的手機被印在包裹上，從當晚開始不停收到哈德所傳送的騷擾訊息。

請繼續往下閱讀...

麥迪森提到，哈德開始跟自己裝熟、報備行程，短短3天就收到約50多則私訊，儘管她刻意不理，對方仍舊傳送一串愛心符號，並提出約會的邀請，甚至一度表示要花200英鎊（約新台幣7456元）與她度過一夜。

據悉，麥迪森連續收到這些騷擾訊息約2個月，因害怕被對方偷窺，在家也都將窗戶緊閉，未料哈德某次突然跑到自家窗前敲打，並開始舔起自家窗戶，最終她被迫只能搬家與換電話，並向當地法院提告。

當地法院日前宣判，指控哈德騷擾與傳送惡意訊息等罪嫌，被判處12個月限制令，並強制前往勒戒中心20天與社區服務240小時；同時間，麥迪森也在網路發起請願書倡議，希望藉此阻止快遞公司在包裹上印出顧客號碼，「我不希望有人遇到跟我一樣的事情」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法