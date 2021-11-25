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    首頁　>　國際

    美國呼籲宏都拉斯主要總統候選人 應與台灣維持關係

    2021/11/25 04:21

    〔中央社〕美國國務院資深官員今天表示，一個前訪的美國代表團已向宏都拉斯總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。

    宏都拉斯左派自由重建黨（Libre）的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）將在28日大選對決執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），上月民調顯示，秀瑪菈．卡斯楚有兩位數的領先優勢。

    秀瑪菈．卡斯楚先前曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係，與台灣斷交。但她的親近幕僚昨天指稱，她尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。

    在此期間，美國國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）已領導代表團造訪宏都拉斯進行會議。

    美國國務院官員在電話簡報中告訴記者：「我們已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，為何我們認為台灣及宏都拉斯間關係相當重要。」

    這名官員提及前述會議時指出：「我們想要看到那（台宏關係）持續下去。我們已直接告訴兩位主要候選人。」

    此外，這名官員還指出，華府警告中美洲國家有「一些與中國在該區域做法有關的風險」。1101125

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