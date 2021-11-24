中國嚴整直播帶貨 「網紅一姐」被追稅罰款2.9億台幣

被稱為「中國網紅一姐」的朱宸慧（雪梨Cherie），是淘寶直播排名第3的主播，擁有逾3300萬粉絲，被視為「馬雲朋友圈」。（取自百度百科）

2021/11/24 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府整治文化娛樂圈逃漏稅，已從藝人擴及網路主播等「網紅」，尤其是知名「帶貨」主播。浙江省杭州市稅務部門22日宣布，朱宸慧、林珊珊2名帶貨主播因偷逃稅款，將被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款6555萬人民幣（約新臺幣2.9億）和2767 萬人民幣（約新臺幣1.2億）。2人已分別「認罪」道歉，聲稱將及時補繳稅款罰金，同時暫停直播帶貨。

綜合中國和香港媒體報導，朱宸慧（雪梨Cherie）是淘寶直播排名第3的主播，被稱為中國「網紅界一姐」，在淘寶直播平台擁有逾3300萬粉絲。林珊珊也有超過千萬粉絲，淘寶直播排名第9。朱宸慧據稱還是宸帆電商董事長兼執行長，宸帆電商旗下擁有超過350名網紅，全網粉絲覆蓋逾億。

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朱宸慧曾因被馬雲的湖畔學院錄取，被指為「馬雲朋友圈」，更憑藉其服裝品牌為「中國製造」，在直播中3小時售出69萬件商品，業績打敗日本品牌「優衣庫」（Uniqlo）。朱宸慧還曾應中國中央電視台邀請，錄製主題為「向上吧！青春」的財經頻道節目，做為新青年創業的勵志個案，更曾獲得中國扶貧基金會邀請擔任「善品公社愛心助農大使」。

中國官媒「新華社」報導，杭州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現朱宸慧、林珊珊涉嫌在2019年至2020年間，透過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務，將其取得的個人工資薪金和勞務報酬所得，轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅，違反相關稅收法律法規，擾亂稅收徵管秩序。

中國演出行業協會23日公布歷來人數最多的最新一批「網路主播警示名單」，共88人，除了已被封殺的吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等3名藝人，其餘均為網路主播。這是具官方色彩的中國演出行業協會自2018年以來，公布的第9批網路主播警示名單，前8批共公布358人。

被稱為「中國網紅一姐」的朱宸慧（雪梨Cherie），是淘寶直播排名第3的主播，擁有逾3300萬粉絲，被視為「馬雲朋友圈」。（取自百度百科）

中國知名帶貨主播林珊珊擁有超過千萬粉絲，淘寶直播排名第9。（取自微博）

中國知名帶貨主播林珊珊擁有超過千萬粉絲，淘寶直播排名第9。（取自微博）

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