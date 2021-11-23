比年紀更準！ 美史丹佛研發驗血測發炎年齡 健康狀況一覽無遺

現代醫學進步，人們年齡與其健康狀況的關聯似乎愈來愈不緊密，這意味著擁有相同歲數的2個人，很可能在健康狀態上存在顯著差異。（法新社）

2021/11/23 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕現代醫學進步，人們年齡與其健康狀況的關聯似乎愈來愈不緊密，這意味著擁有相同歲數的2個人，很可能在健康狀態上存在顯著差異，科學家最新主張，人們的年紀只是一個數字，若想準確衡量個體衰老程度，需引進「發炎年齡」（iAge，inflammation age）的概念。

綜合外媒報導，美國史丹佛大學與巴克衰老研究所的研究團隊共同開發出一種血液測試方式，可偵測人體的「發炎年齡」，這種數字與實際年歲相比，更能準確描述出個體的健康狀況，且可反映出心血管等慢性疾病甚至癡呆症的風險。

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這份研究發表在最新出刊的《自然衰老》雜誌上，研究團隊表示，人體內的慢性發炎將直接影響個體健康，隨著時間推移，本不致帶來重大後果的發炎症狀，將對細胞與器官造成損害，進而導致如癌症與糖尿病等諸多惡疾。

這項血液檢測可以提供受測者一個確切數據，用於評估個體健康狀態與實際年齡的差異，例如一個45歲的人若測得iAge為65歲，代表在慢性發炎的摧殘下，這人的健康狀態比實際年齡大出20歲。

史丹佛大學助理教授賽伊德博士（Nazish Sayed）表示，隨著時間過去每個人都會變老，唯一區別是人們變老的程度，而當前人類的目標是營造更健康的老年生活，因為當你逐漸老化時，健康狀態將影響著生活的一切。

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