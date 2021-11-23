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    她活埋丈夫在後院！他生前自稱「將獲永生」 可預知未來

    印度近期發生妻子活埋丈夫案件。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    印度近期發生妻子活埋丈夫案件。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2021/11/23 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕印度近期發生1起活埋丈夫事件，1名55歲人妻在自家後院挖一個大坑洞後，親手活埋丈夫，事後也未告知女兒，直至女兒從外地返家發現父親不見蹤影，被不斷追問下，人妻才坦白真相；據悉，當地警方已展開調查。

    綜合外媒報導，事件發生在東南部城市清奈（Chennai），55歲人妻克西米（Lakshmi）與丈夫59歲丈夫納加拉（Nagaraj）共同居住在當地郊區。

    納加拉本月16日突然出現胸痛，並轉告太太克西米自己生命將至，並稱如果被活埋，自己將可以得到永生；在納加拉失去意識後，克西米聘僱2名工人，佯稱要在自家後院安裝水缸，要求對方挖出1個大坑洞，待完成後，她緊接著在本月17日親手活埋納加拉。

    據悉，納加拉於數年前參觀數間寺廟後，開始自稱是1名神職人員，對外宣稱能與「神明」溝通，並在自家後院成立1間小型寺廟，不時會邀請信眾，向前來參拜者傳遞「預言訊息」。

    事發後，克西米的女兒本月18日從外地返家，發現父親納加拉不見蹤影，便不斷追問母親，克西米最終坦言告知活埋了丈夫；當地警方獲報後，已從坑洞挖出遺體送往驗屍，如確認他是因活埋致死，這起事件將以謀害殺人展開偵辦。

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