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    史上最嚴重潛艦災難21年！ 俄上將解謎：庫斯克號遭北約潛艦撞沉

    庫斯克號核潛艦（見圖）2000年5月，停靠在俄羅斯北方艦隊的維佳耶沃（Vidyaevo）基地。（路透資料照）

    庫斯克號核潛艦（見圖）2000年5月，停靠在俄羅斯北方艦隊的維佳耶沃（Vidyaevo）基地。（路透資料照）

    2021/11/22 21:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2000年8月12日，俄羅斯飛彈核潛艦「庫斯克號」（K-141 Koursk）在巴倫支海參與軍演時起火爆炸，艦上118人全數罹難，成為俄羅斯乃至全世界歷來最嚴重的潛艦災難。俄國官方當時歸咎於品質不穩定的魚雷和2次重大的人為缺失。然而根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今（22）日報導，庫斯克號是毀於與北約組織潛艦相撞！

    報導引述俄羅斯北方艦隊時任司令波波夫海軍上將（Vyacheslav Popov）說法指出，當年一架俄羅斯海軍反潛機隨後在挪威海岸發現了與庫斯克號「相撞」的那艘外國潛艦。波波夫聲稱，他有90%把握確定是哪艘北約潛艦，但是無法公開。

    波波夫說：「這艘北約潛艦在海面上待了一段時間，恢復了運動能力。當它恢復後，它駛向自己的基地，我們的反潛航空兵已在挪威海岸附近記錄了這些情況。」

    俄羅斯和外國媒體報導，當時在演習區域有美國海軍的「孟菲斯號」（USS Memphis）和「托萊多號」（USS Toledo）核潛艦，以及英國皇家海軍的「輝煌號」（HMS Splendid）。據俄羅斯《News24》新聞網報導，俄羅斯國防部向五角大廈提出了檢查「孟菲斯號」和「托萊多號」的請求，但遭到拒絕，並被告知「所有潛艦均處於工作狀態」。該網站說，英國當局也做出了同樣的回應。

    庫斯克號事件2018年曾被改編為好萊塢同名電影《庫爾斯克號：深海救援》（英語：Kursk），被評為繼《鐵達尼號》後，最嚴重的災難電影。

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