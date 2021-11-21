為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    彭帥出席網球賽事畫面曝光 WTA：不足以化解疑慮

    北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面，證明彭帥親自出席。不過，WTA仍認為，中方提供的證據「不足以」化解外界對彭帥狀況疑慮。（路透）

    北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面，證明彭帥親自出席。不過，WTA仍認為，中方提供的證據「不足以」化解外界對彭帥狀況疑慮。（路透）

    2021/11/21 21:01

    〔中央社〕中國女網名將彭帥安危引發關注。北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面，證明彭帥親自出席；不過，WTA仍認為，中方提供的證據「不足以」化解外界對彭帥狀況疑慮。

    彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。

    路透社報導，FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽的微信官方帳號貼出照片，畫面可見彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲，現身今天總決賽現場。美聯社也指出，在同一個官方帳號張貼的影片中，彭帥站在場邊向大家揮手致意，還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

    與此同時，香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力（Ding Li，音譯）也在推特上發布彭帥出席鑽石盃的照片。據企業資訊應用程式「天眼查」，德世界的業務包括舉辦體育賽事和擔任運動員經紀。

    丁力告訴路透社，他與彭帥相識已久，彭帥的手機從不關機，世界女子職業網球協會（WTA）若是擔心彭帥安危，可以直接打電話與她連絡。

    不過，WTA主席兼執行長賽門（Steve Simon）上週告訴時代雜誌（Time），該組織試圖透過各種管道聯絡彭帥，但一直找不到人。

    丁力告訴路透社，彭帥不願接受外媒採訪，是因為賽門發了一封包含她聯繫方式的電郵給她的助理，並抄送副本給一些人，導致她之後接到很多電話。

    路透社針對丁力所稱的電郵詢問WTA，亦未獲回應。

    WTA昨天才因彭帥事件發表「不惜撤出中國市場」聲明，今天發言人又以電子郵件告訴路透社，儘管出現更多彭帥的照片和影片，這些證據仍然「不足夠」，無法化解該組織對彭帥狀況的疑慮。

    稍早，彭帥和教練聚餐的影片曝光後，賽門表示，他「很高興」見到這些影像，但目前「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動」。

    由於外界質疑彭帥「被消失」的聲浪排山倒海，中國對外官媒環球時報總編輯胡錫進昨天在推特以英文發文，貼出2段「彭帥和教練及友人在餐廳吃晚餐」的影片，希望證明她安全無虞。不過，因影片對話內容刻意提到時間，真實性引發外界懷疑。

    胡錫進今天也再度發文，稱彭帥在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，並公布環時記者拍到的相關畫面。

    針對彭帥露面的報導，美國、英國駐北京大使館並未立即回應路透社的置評請求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法國籲北京讓彭帥出面 否則可能面臨外交後果
    2021/11/21 20:08

    法國籲北京讓彭帥出面 否則可能面臨外交後果
    彭帥最新用餐影片曝光？！真偽存疑 WTA、國際體壇齊發聲
    2021/11/21 14:35

    彭帥最新用餐影片曝光？！真偽存疑 WTA、國際體壇齊發聲

    馬祖國際藝術島 111年春天開幕
    中國宣稱統一後每人多2萬 蘇貞昌霸氣回：再有錢也一夕消失
    2021/11/21 10:30

    中國宣稱統一後每人多2萬 蘇貞昌霸氣回：再有錢也一夕消失
    彭帥在哪 白宮要北京交代
    2021/11/21 05:30

    彭帥在哪 白宮要北京交代

    20年的傳奇！盧彥勳紀念盒開始預購
    彭帥事件為何掀軒然大波？ 來龍去脈一次看
    2021/11/20 23:09

    彭帥事件為何掀軒然大波？ 來龍去脈一次看
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播