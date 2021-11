彭帥出席網球賽事畫面曝光 WTA：不足以化解疑慮

2021/11/21 21:01

〔中央社〕中國女網名將彭帥安危引發關注。北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面,證明彭帥親自出席;不過,WTA仍認為,中方提供的證據「不足以」化解外界對彭帥狀況疑慮。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後,一直未公開現身。

路透社報導,FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽的微信官方帳號貼出照片,畫面可見彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲,現身今天總決賽現場。美聯社也指出,在同一個官方帳號張貼的影片中,彭帥站在場邊向大家揮手致意,還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

與此同時,香港德世界體育有限公司(Global D-Sports)高階主管丁力(Ding Li,音譯)也在推特上發布彭帥出席鑽石盃的照片。據企業資訊應用程式「天眼查」,德世界的業務包括舉辦體育賽事和擔任運動員經紀。

丁力告訴路透社,他與彭帥相識已久,彭帥的手機從不關機,世界女子職業網球協會(WTA)若是擔心彭帥安危,可以直接打電話與她連絡。

不過,WTA主席兼執行長賽門(Steve Simon)上週告訴時代雜誌(Time),該組織試圖透過各種管道聯絡彭帥,但一直找不到人。

丁力告訴路透社,彭帥不願接受外媒採訪,是因為賽門發了一封包含她聯繫方式的電郵給她的助理,並抄送副本給一些人,導致她之後接到很多電話。

路透社針對丁力所稱的電郵詢問WTA,亦未獲回應。

WTA昨天才因彭帥事件發表「不惜撤出中國市場」聲明,今天發言人又以電子郵件告訴路透社,儘管出現更多彭帥的照片和影片,這些證據仍然「不足夠」,無法化解該組織對彭帥狀況的疑慮。

稍早,彭帥和教練聚餐的影片曝光後,賽門表示,他「很高興」見到這些影像,但目前「仍不清楚她是否自由,且能不受脅迫或外來干預,獨自做決定和採取行動」。

由於外界質疑彭帥「被消失」的聲浪排山倒海,中國對外官媒環球時報總編輯胡錫進昨天在推特以英文發文,貼出2段「彭帥和教練及友人在餐廳吃晚餐」的影片,希望證明她安全無虞。不過,因影片對話內容刻意提到時間,真實性引發外界懷疑。

胡錫進今天也再度發文,稱彭帥在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式,並公布環時記者拍到的相關畫面。

針對彭帥露面的報導,美國、英國駐北京大使館並未立即回應路透社的置評請求。

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy